Apple iPhone 15 Özellikleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi

iPhone 14 tanıtımının ardından gözler iPhone 15 serisine çevrildi. Kamuoyuna sızan bilgilere göre iPhone 15 özellikleri arasında en dikkat çeken nokta yeni batarya ve kamera teknolojisi olacak. Apple kullanıcılarının merak ettiği iPhone 15 serisi özellikleri içinde USB-C teknolojisinin kesin olacağı vurgulanıyor.

Ayrıca bu serinin en pahalı modelininse “Ultra” olacağı yönünde de söylentiler var. Dünyanın ünlü teknoloji markası Apple 2023’ün eylül ayında iPhone 15 serisini kullanıcılara tanıtacak. Merakla beklenen seri, sızan bilgiler doğrultusunda daha tanıtımı yapılmadan adından söz ettirmeye başladı bile. Hazırladığımız yazımızda iPhone’in yeni serisine dair tüm bilgileri aktaracağız. İşte detaylar!

Apple iPhone 15 Serisi Hakkında

iPhone 15 serisi özellikleri neler?

iPhone 15 serisi fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 15 serisi Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak?

Yeni iPhone deneyimiyle sunulacak serinin isimleri; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Ultra şeklinde olacak. Bu modeller aynı tasarım diline sahiptir. Merakla beklenen seriyle alakalı sızdırılan yeni bilgide Apple iPhone 15 Pro Max adının iPhone 15 Pro Ultra şeklinde değiştirilecek. Yeni seriler aynı tasarım çizgileriyle dikkat çekecek.

Teknolojinin Cupertino merkezli lideri, Pro modelleri için kullanmış olduğu Dynamic Island tasarımının düz modellere de aktarılacağını belirtti. Seriyle ilgili diğer çok konuşulan bilgiyse parmak izi okuyucusunun yeniden geleceğidir. Yalnız bu özelliğin cihazın yan tarafında tuş halinde sunulması bekleniyor.

Dinamik Ada isimli çentik bölümündeki özellikte iPhone 15 serisinin sadece Pro modelleriyle sunulacak. Serideki diğer dikkat çeken bir özellikse ZOOM özelliğinin kullanılmasıdır. Periskop lens sayesinde 100x dijital yaklaştırma teknolojisine de sahip olabileceksiniz. Diğer serilerden farklı en dikkat çeken köklü değişiklikse 5G için özel çiplerin kullanılması olduğunu söyleyebiliriz.

iPhone 15 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.1 inç

Ekran Teknolojisi: ?

Ekran Çözünürlüğü: ?

Piksel Yoğunluğu:?

Ekran Yenileme Hızı:?

Ekran Koruma Teknolojisi:?

Ekran Parlaklığı: ?

İşlemci: ?

İşlemci Çekirdekleri: ?

Üretim Teknolojisi: ?

Bellek: ?

Depolama: ?

MicroSD Kart Slotu: ?

Arka Kamera: ?

Video Kaydı:?

Ön Kamera: ?

Hücresel:?

Wi-Fi: ?

Bluetooth: ?

NFC: ?

Kızılötesi: ?

Güvenlik: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: ?

Kablolu Şarj: ?

Kablosuz Şarj: ?

Kablosuz Ters Şarj: ?

Yazılım: ?

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

iPhone 15 ile ilgili birçok iddia gündeme geliyor. Bu iddialar arasında en çok dikkat çeken nokta; periskop lens teknolojisi ve USB-C diyebiliriz. Söylentilere göre iPhone 14 modellerine benzer şekilde piyasaya sunulacak. Ekran boyutlarının aynı kalacağına dair söylentiler var. iPhone 15 ve iPhone Pro modelleri 6.1 inç ekrana sahip olacak.

iPhone 15 Plus modeli ise 6.7 inç boyutunda bir ekranla Apple kullanıcılarının karşısına çıkacak. 3nm çiplerinin de iPhone 15 ve diğer serilerde yer alması bekleniyor. TSMC yeni nesil 3 nm teknolojili A serisi çiplerle tasarlanacak. Böylelikle iPhone 15 ve serilerinde 3nm çip teknolojisi işlem performansı ortalama %10-15 oranında artacak. Ayrıca güç tüketiminin de yaklaşık %30 azalması sağlanacak.

Teknoloji tutkunlarının yakından takip ettiği üzere Apple son dönemlerde kendi markasına ait modem çiplerini tasarlamak için uğraşıyor. 2023 senesinden itibaren dev marka kendinin geliştirdiği çipleri kullanmaya başlayabilir. Dolayısıyla iPhone 15 ve serilerinde kendisine ait modem çip teknolojilerini kullanacağı yüksek ihtimal gözüküyor. Periskop lens teknolojisine de yer verilecek. Bu teknoloji; 10x’lik ve 5’lik otik yakınlaştırma imkanı sunuyor. Yüksek olasılıkla Lightning girişler USB-C teknolojisiyle değiştirilecek.

iPhone 15 Plus Özellikleri

Ekran: 6.7 inç

İşlemci: Apple A16 Bionic

Birincil Kamera: 48 MP

KOÇ: 6GB

Pil: 4323 mAh

Birincil Kamera: 48 MP

İşletim Sistemi: iOS 17

SIM Kart Boyutu: Nano SIM

Toza/Suya Dayanım: IP68 toza/suya dayanıklı

Ağ Teknolojileri: GSM, 5G, HSPA, LTE, CDMA, EVDO

Pil Tipi: Lityum İyon

Pil Kapasitesi: 4323 mAh

Kamera Özellikleri: HDR, Sinema Modu

Ekran Türü: LTPO Süper Retina XDR OLED

Ekran Çözünürlüğü: FHD+, 1290 x 2796 piksel

Yenileme Hızı: 120Hz

Yükseklik: 160,7 mm

Kalınlık: 7,9 mm

Renk: Koyu mor, uzay siyahı, altın, gümüş

Genişlik: 77,6 mm

Ağırlık: 240 gram

iPhone 15 Plus, 6.7 inç ekran büyüklüğünde tasarlanmıştır. Koyu mor, gümüş, altın ve uzay siyahı renklerinde piyasaya sunulacak. Apple’in büyük merakla beklenen telefonunun ekran yenileme hızıysa 120 Hz olacak. FHD+, 1290 x 2796 piksel ekran çözünürlüklü olması cihazı daha dikkat çekici yapıyor. iPhone 15 Plus, ekran türüyse; LTPO Süper Retina XDR OLED olacak. Aynı zamanda bu cihaz,4323 mAh pil kapasitesinden oluşacak.

iPhone 15 Pro Özellikleri

Ekran: 6.1 inç

İşlemci: Apple A17 Bionic

Birincil Kamera: 48 MP

KOÇ: 6GB

İşletim Sistemi: iOS 17

Pil: 3200 mAh

SIM Kart Boyutu: Nano SIM

Toza/Suya Dayanım: IP68 toza/suya dayanıklı

Ağ Teknolojileri: 5G, GSM, HSPA, LTE, CDMA, EVDO

Yükseklik: 147,5 mm

Ağırlık: 206 gr

Genişlik: 71,5 mm

Renk: Gümüş, uzay siyahı, koyu mor, altın

Kalınlık: 7,9 mm

Ekran Türü: LTPO Süper Retina XDR OLED

Parlaklık: 1000 nit (tip), 2000 nit (en yüksek)

Ekran Çözünürlüğü: FHD+, 1179 x 2556 piksel

Yenileme Hızı: 120 Hz

Proses Teknoloji: 3nm

GPU: Apple GPU (5 çekirdekli grafik)

Pil Kapasitesi: 3200 mAh

iPhone 15 Pro, 6.1 inç ekranlı tasarlanacak. 3nm proses teknolojili üretilecek cihaz, Apple A17 Bionic işlemciye sahip olacak. Cihazın genişliği 71,5 mm; yüksekliği 147,5 mm ve ağırlığı 206 gr şeklinde dizayn edilmiştir.

iPhone 15 Pro Ultra

Ekran: 6.9 inç

Depolama Alanı: 1 TB

Batarya: Lityum İyon

Arka kamera: 64+12+12+3D mega piksel

Veri Deposu: 16 GB Ram

Ağ Teknolojileri: 5G, GSM, HSPA, LTE, CDMA, EVDO

Ağırlık: 190 gram

Boyutları: 180,8 x 81,5 x 9,0 mm

Renkler: Mavi, siyah, beyaz ve diğer renkler

Batarya: Li-ion

Sensörler: Face ID, barometre, parmak izi (optik, ekran altı), yakınlık, ivmeölçer, pusula, jiroskop

Ekran Türü: Süper Retina XDR OLED dokunmatik ekran

Ekran Çözünürlüğü: 1285 x 2779 piksel

İşletim Sistemi: iOS 16

İşlemci Türü: Apple M2

İşlemci Hızı: 8 çekirdek

GPU: Apple GPU

iPhone 15 Pro Ultra; Süper Retina XDR OLED dokunmatik ekrana sahip olacak. Ekran boyutu, 6,9 inç ve işletim sistemi de iOS 16’dır. iPhone 15 Pro Ultra arka kamerası; 64 + 12 + 12 + 3D mega piksel şeklinde tasarlanacak.

iPhone 15 Serisi Fiyatları Ne Kadar?

Apple tarafından tanıtımı yapılacak iPhone 15 serisi, fiyatları henüz belli değil. İlerleyen dönemlerde merakla beklenen iPhone 15 serisine dair daha çok detay ortaya çıkacak. Seriye dair bilgiye ulaştıkça biz de sizlere hemen yeni bilgileri aktaracağız.

iPhone 15 Serisi Çıkış Tarihi Ne Zaman?

iPhone 15 serisi çıkış tarihi Eylül 2023 olarak belirtiliyor. Fakat bu tarihin net olmadığını söyleyebiliriz. Çıkış tarihiyle ilgili bir gelişme olduğunda sizinle paylaşacağız.