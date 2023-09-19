Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde iPhone 16 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Apple'ın yeni iPhone modelleri!
iPhone 15 modelleri tanıtıldıktan sonra iPhone 16 serisinin özellikleri merak edilmeye başlandı. Peki, önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modelleri donanım konusunda neler sunacak?
12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Wonderlust etkinliği sırasında iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelleri tanıtıldı. Yapılan tanıtımın ardından yeni iPhone'lar ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı.
Not: Bu rehber iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinden oluşması beklenen iPhone 16 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberdeki bilgiler zaman içerisinde değişebilir.
İçindekiler [Gizle]
Apple iPhone 16 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,1 inç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 465 PPI
- İşlemci: Apple A17 Bionic
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Yazılım: iOS 18
- Kablolu Şarj: ?
- Ağırlık: ?
- Kalınlık: ?
Apple iPhone 16 Fiyatı
iPhone 16 modelinin 799 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama yapılmadığından ötürü telefon farklı fiyatla piyasaya sürülebilir.
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Apple iPhone 16 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1290 x 2796 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 465 PPI
- İşlemci: Apple A17 Bionic
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Yazılım: iOS 18
- Kablolu Şarj: ?
- Ağırlık: ?
- Kalınlık: ?
Apple iPhone 16 Plus Fiyatı
iPhone 16 Plus isimli akıllı telefon modelinin 899 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Resmî açıklama olmadığından ötürü farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.
iPhone Yurt Dışı Fiyatları Ne Kadar?
Dünyanın en çok satılan telefon markalarından olan iPhone, kimlerine göre fahiş fiyatlara satılıyor. Özellikle ülkemizdeki ÖTV vergileri sebebiyle yeni çıkan iPhone 14'ler neredeyse bir araba fiyatına alıcı buldu.
Apple iPhone 16 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,27 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 465 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A18 Bionic
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP + 48 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Yazılım: iOS 18
- Kablolu Şarj: 40W
- Ağırlık: ?
- Kalınlık: ?
Apple iPhone 16 Pro Fiyatı
iPhone 16 Pro modelinin 1.099 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. Resmî açıklama yapılmadığından dolayı farklı fiyat ile piyasaya sürülebilir.
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Apple iPhone 16 Pro Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,86 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1290 x 2796 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 465 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A18 Bionic
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Yazılım: iOS 18
- Kablolu Şarj: 40W
- Ağırlık: ?
- Kalınlık: ?
Apple iPhone 16 Pro Max Fiyatı
iPhone 16 Pro Max isimli modelin 1.199 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama olmadığından dolayı farklı fiyata satılabilir.
Apple iPhone 16 Serisi Çıkış Tarihi
iPhone 16 serisinin 2024 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Telefonlar tanıtıldıktan iki hafta sonra piyasaya sürülecektir.
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Bu rehberde ortaya çıkan bilgileri göz önünde bulundurarak iPhone 16 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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