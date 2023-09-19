Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

iPhone 15 modelleri tanıtıldıktan sonra iPhone 16 serisinin özellikleri merak edilmeye başlandı. Peki, önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modelleri donanım konusunda neler sunacak?

12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Wonderlust etkinliği sırasında iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelleri tanıtıldı. Yapılan tanıtımın ardından yeni iPhone'lar ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Not: Bu rehber iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinden oluşması beklenen iPhone 16 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberdeki bilgiler zaman içerisinde değişebilir.

Apple iPhone 16 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,1 inç

: 6,1 inç Ekran Teknolojisi : Super Retina XDR OLED

: Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü : 1179 x 2556 piksel

: 1179 x 2556 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 465 PPI

: Yaklaşık 465 PPI İşlemci : Apple A17 Bionic

: Apple A17 Bionic RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 48 MP + 12 MP

: 48 MP + 12 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K / 1080p

: 4K / 1080p Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K / 1080p

: 4K / 1080p Yazılım : iOS 18

: iOS 18 Kablolu Şarj : ?

: ? Ağırlık : ?

: ? Kalınlık: ?

Apple iPhone 16 Fiyatı

iPhone 16 modelinin 799 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama yapılmadığından ötürü telefon farklı fiyatla piyasaya sürülebilir.

Apple iPhone 16 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Super Retina XDR OLED

: Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü : 1290 x 2796 piksel

: 1290 x 2796 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 465 PPI

: Yaklaşık 465 PPI İşlemci : Apple A17 Bionic

: Apple A17 Bionic RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 48 MP + 12 MP

: 48 MP + 12 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K / 1080p

: 4K / 1080p Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K / 1080p

: 4K / 1080p Yazılım : iOS 18

: iOS 18 Kablolu Şarj : ?

: ? Ağırlık : ?

: ? Kalınlık: ?

Apple iPhone 16 Plus Fiyatı

iPhone 16 Plus isimli akıllı telefon modelinin 899 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Resmî açıklama olmadığından ötürü farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Apple iPhone 16 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,27 inç

: 6,27 inç Ekran Teknolojisi : LTPO Super Retina XDR OLED

: LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü : 1179 x 2556 piksel

: 1179 x 2556 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 465 PPI

: Yaklaşık 465 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Apple A18 Bionic

: Apple A18 Bionic RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 48 MP + 48 MP + 12 MP

: 48 MP + 48 MP + 12 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K / 1080p

: 4K / 1080p Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K / 1080p

: 4K / 1080p Yazılım : iOS 18

: iOS 18 Kablolu Şarj : 40W

: 40W Ağırlık : ?

: ? Kalınlık: ?

Apple iPhone 16 Pro Fiyatı

iPhone 16 Pro modelinin 1.099 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. Resmî açıklama yapılmadığından dolayı farklı fiyat ile piyasaya sürülebilir.

Apple iPhone 16 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,86 inç

: 6,86 inç Ekran Teknolojisi : LTPO Super Retina XDR OLED

: LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü : 1290 x 2796 piksel

: 1290 x 2796 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 465 PPI

: Yaklaşık 465 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Apple A18 Bionic

: Apple A18 Bionic RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 48 MP + 12 MP + 12 MP

: 48 MP + 12 MP + 12 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K / 1080p

: 4K / 1080p Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K / 1080p

: 4K / 1080p Yazılım : iOS 18

: iOS 18 Kablolu Şarj : 40W

: 40W Ağırlık : ?

: ? Kalınlık: ?

Apple iPhone 16 Pro Max Fiyatı

iPhone 16 Pro Max isimli modelin 1.199 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama olmadığından dolayı farklı fiyata satılabilir.

Apple iPhone 16 Serisi Çıkış Tarihi

iPhone 16 serisinin 2024 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Telefonlar tanıtıldıktan iki hafta sonra piyasaya sürülecektir.

Bu rehberde ortaya çıkan bilgileri göz önünde bulundurarak iPhone 16 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.