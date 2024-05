iPhone'ların Hangi Dayanıklılık Testlerine Girdiğini Biliyor muydunuz? (Video)

Popüler teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee, Apple'ın yeni iPhone telefonlarının dayanıklılığını nasıl test ettiğini yakından görmek için bir Apple laboratuvarını ziyaret etti.

Brownlee, bir iPhone'un bir dizi farklı teste tabi tutulduğunu gösteren video klipler paylaştı. Özellikle dayanıklılığıyla bilinen iPhone'ların bu dayanıklılığının hangi testler sonucu sağlandığı merak konusuydu ve bu video kliplerdeki testler, akıllı telefonları kazımayı, yakmayı ve bükmeyi seven JerryRigEverything'in yaptıkları kadar acımasız değil ancak yine de Apple'ın yeni bir telefonu piyasaya sürmeden önce belirli standartları karşıladığından emin olmasını sağlamak için dikkatlice tasarlanmışlar.

Apple, iPhone'ları Birçok Farklı Dayanıklılık Testine Tabii Tutuyor

İlk videolar Apple'ın iPhone'ların IP derecelendirmelerini nasıl test ettiğini gösteriyor. Bu ilk iki test için kullanılan aparatlar de sade bir tasarıma sahip ve iPhone'un kendisi gibi büyük bir özen ve düşünceyle tasarlanmış gibi görünüyor.

Üçüncü teste geçildiğinde bir yangın hortumundan ahizeye güçlü bir su püskürtülüyor. Son olarak iPhone'u su dolu bir kabın içinde görüyoruz ve uzun bir süre su altında kalmayla nasıl başa çıktığını görüyoruz.

#2: There's an entire room of machines for water and ingress testing



Level 1: A drip tray simulating rain, no real pressure. IPX4



Level 2: A sustained, low-pressure jet spray from any angle. IPX5



Level 3: High pressure spray from a literal firehose. IPX6



Level 4: Locking the… pic.twitter.com/5R38I6QVmW — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

Brownlee ayrıca Apple'ın iPhone'ları alıp çeşitli yüksekliklerden ve açılardan bırakarak telefonun çerçevesinin ne kadar iyi dayandığını görmesini sağlayan özel robotunu da gösterdi. Telefona yerleştirilen kameralar da mühendislerin çarpma anını ağır çekimde izlemelerine olanak tanıyor ve bu da tasarımla ilgili yapısal sorunları ortaya çıkarabiliyor.

#3: Apparently Apple has also bought and programmed and industrial robot to be their own drop test machine - to simulate hundreds of different drop angles onto different materials



Then they hit it with some ultra bright lights and a high speed camera to watch them back in… pic.twitter.com/EsNJbVQrbO — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

İlginç ama önemli bir dayanıklılık testi de motosiklet sürüşü veya metro yolculuğu gibi şeyleri simüle etmek için bilgisayar kontrollü frekanslarda telefonu sallamayı içeriyor.

Bu, birkaç yıl önce bazı motorcuların sürüş sırasında iPhone'u bir akıllı telefon tutucusunda kullandıktan sonra iPhone'un kamerasıyla ilgili sorunlar yaşadığına dair raporları iletmesinin ardından Apple için daha da önemli bir durum hâline gelmişti.

#4 Ok this one was hard to capture on camera - it's literally shaking everything at computer-controlled frequencies. They can program in the frequency of a certain motorcycle engine or subway car to simulate how well a device will hold up to sustained exposure to that frequency… pic.twitter.com/K981NzQhhk — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

Peki siz bu testler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.