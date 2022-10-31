iPhone Yurt Dışı Fiyatları Ne Kadar?

Dünyanın en çok satılan telefon markalarından olan iPhone, kimlerine göre fahiş fiyatlara satılıyor. Özellikle ülkemizdeki ÖTV vergileri sebebiyle yeni çıkan iPhone 14'ler neredeyse bir araba fiyatına alıcı buldu. Peki eğer vergiler olmasaydı iPhone ne kadar olurdu? İşte en son çıkan telefonlarla birlikte iPhone yurt dışı fiyatları...

iPhone Vergi Oranları

Ülkemizde teknoloji ürünlerine uygulanan çeşitli vergiler bulunur. Bunlar arasında en büyük payı ÖTV vergisi alır. ÖTV vergisinin dışında TRT Bandrol Ücreti, Kültür Bakanlığı Payı ve KDV de akıllı telefonlar için diğer vergi kalemleri arasındadır.

Telefonlara uygulanan ÖTV, son yönetmelikler çerçevesinde vergisiz fiyatlarına göre ÖTV vergisi uygulanır. 1500 TL altındaki telefonlara %25, 1500 TL - 3000 TL aralığındaki telefonlara %40, 3000 TL ve üzeri fiyat etiketine sahip telefonlara %50 vergi uygulanır.

Yeni çıkan iPhone'ların hepsinin 3000 TL ve üzeri bir fiyat etiketine sahip olduğu hesaba katıldığı takdirde iPhone'lara ödenen vergi oranı aşağıdaki gibi sıralanır.

Kültür Bakanlığı Payı: %1

TRT Bandrol Ücreti: %12

ÖTV: %50

KDV: %18

Vergi oranları dikkate alındığında, 15.482,28 TL fiyatı olan iPhone 14 (128 GB) için 15.516,72 TL vergi ödenmektedir.

iPhone Vergisiz Yurt Dışı Fiyatları

iPhone SE Yurt Dışı Fiyatları

iPhone 12 Yurt Dışı Fiyatları

iPhone 13 Yurt Dışı Fiyatları

iPhone 13 Mini Yurt Dışı Fiyatları

iPhone 14 Yurt Dışı Fiyatları

iPhone SE(2020) Yurt Dışı Fiyatları

iPhone'un uygun fiyatlı modeli olarak 2020 yılında piyasaya sürülen SE modeli, bütçesi olmayan fakat iPhone evrenine girmek için en iyi seçeneklerden biri olmuştu. Uygun fiyatlı telefon modelleri arasında hala büyük talep gören telefonun yurt dışı fiyatlarını sizin için derledik.

Amerika Avrupa Türkiye iPhone SE(2020) 64 GB 429 Dolar 559 Euro 16.999 TL iPhone SE (2020) 128 GB 479 Dolar 629 Euro 18.299 TL iPhone SE (2020) 256 GB 579 Dolar 759 Euro 20.899 TL

iPhone 12 Yurt Dışı Fiyatları

iPhone'un sevilen modelleri arasında yer alan iPhone 12, üzerinden birkaç sene geçmesine rağmen hala birçok kullanıcı tarafından sevilerek kullanılıyor. Satışı devam eden telefon için yurt dışı ve Türkiye fiyatları şu şekilde öne çıkıyor.

Amerika Avrupa Türkiye iPhone 12 64 GB 599 Dolar 829 Euro 24.999 TL iPhone 12 128 GB 649 Dolar 879 Euro 26.299 TL iPhone 12 256 GB 749 Dolar 999 Euro 28.899 TL

iPhone 13 Mini Yurt Dışı Fiyatları

iPhone 13 Mini, markanın ilk defa yöneldiği ve ileriki modellerde tercih etmediği tasarımlardan biri olmuştu. Çoğu yönüyle iPhone SE modeline benzeyen iPhone 13 Mini, Avrupa ve Amerika'da uygun fiyatlara satılıyor.

Amerika Avrupa Türkiye iPhone 13 Mini 128 GB 599 Dolar 829 Euro 24.999 TL iPhone 13 Mini 256 GB 699 Dolar 949 Euro 27.599 TL iPhone 13 Mini 512 GB 899 Dolar 1179 Euro 32.899 TL

iPhone 13 Yurt Dışı Fiyatları

Markanın son çıkan amiral gemisi telefonları arasında yer alan iPhone 13, A15 Bionic çip seti ile işlem gücü anlamında önceki nesillere kıyasla büyük bir farklılık ortaya koymuştu. Sizin için iPhone 13 yurt dışı fiyatları listesi oluşturduk.

Amerika Avrupa Türkiye iPhone 13 128 GB 699 Dolar 929 Euro 27.999 TL iPhone 13 256 GB 799 Dolar 1049 Euro 30.599 TL iPhone 13 512 GB 999 Dolar 1279 Euro 35.899 TL

iPhone 14 Yurt Dışı Fiyatları

Bu sene duyurulan iPhone 14'ler, Türkiye fiyatlarıyla el yaktı. Toplamda 4 farklı model duyurulurken iPhone 14 Pro Max'in 512 GB'lık versiyonu neredeyse bir araba fiyatına satıldı.

Amerika Avrupa Türkiye iPhone 14 128 GB 799 Dolar 1029 Euro 30.999 TL iPhone 14 256 GB 899 Dolar 1159 Euro 33.599 TL iPhone 14 512 GB 1099Dolar 1419 Euro 38.899 TL

Amerika Avrupa Türkiye iPhone 14 Plus 128 GB 899 Dolar 1179 Euro 34.999 TL iPhone 14 Plus 256 GB 999 Dolar 1309 Euro 37.599 TL iPhone 14 Plus 512 GB 1199 Dolar 1569 Euro 42.899 TL

Amerika Avrupa Türkiye iPhone 14 Pro 128 GB 999 Dolar 1339 Euro 39.999 TL iPhone 14 Pro 256 GB 1099 Dolar 1469 Euro 42.599 TL iPhone 14 Pro 512 GB 1299 Dolar 1729 Euro 47.899 TL iPhone 14 Pro 1 TB 1499 Dolar 1989 Euro 53.199 TL