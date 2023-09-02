Apple Yeni iPhone'ların Kasalarında 3D Yazıcı Kullanabilir: Peki Neden?

Apple'ın gelecek cihazlarında kullanacağı çelik çerçevelerden bazılarını 3D yazıcılarla üretmeyi test ettiği bildiriliyor.

Apple'ın bazı Apple Watch'ları ve iPhone'ların Pro varyantları da dâhil olmak üzere üst düzey modelleri, şu anda kasalarının bir parçası olarak çelik kullanıyor. Daha ucuz modeller bunun yerine daha hafif alüminyum kullanıyor ve Apple Watch Ultra, önümüzdeki yılın başlarında 3D baskıdan faydalanması beklenen titanyum kasayla gelecek.

Bloomberg, konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, Apple'ın çevresel hedefleri doğrultusunda önemli bir adım teşkil edebilecek bir hamleyle testlerin devam ettiğini bildirdi.

iPhone Kasalarında 3D Baskıların Tercih Edilme Nedeni Ne?

Metalden kesilecek parçaların 3D baskısının tercih edilmesi, israfın azaltılmasına ve sürecin hızlandırılmasına yardımcı olacak ve Apple'ın ürünlerine yönelik güçlü talebin ortasında daha fazla birim teslim etmesine olanak tanıyacaktır.

Bu aynı zamanda teknoloji devinin üretiminde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmasına da olanak sağlayacak. Öyle ki şirket, daha önce kasaları için geri dönüştürülmüş alüminyum ve çelik tedarik etmeyi taahhüt etmişti.

12 Eylül'de gerçekleşecek etkinlikte bu ve bunun gibi tüm söylentiler açığa kavuşacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.