iPhone 16 Serisi ile Mikro Lens OLED Paneller Görebiliriz!

Apple, 12 Eylül'de Wonderlust etkinliğine ev sahipliği yapacak ve burada yaklaşmakta olan iPhone 15 ve yeni Apple Watch serisini tanıtmayı planlıyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinin, USB-C ve Dinamik Ada da dâhil olmak üzere bir dizi ileriye dönük yenilikle birlikte geleceği söyleniyor. Bugün ise iPhone 15'in tanıtılmasından önce, Apple'ın iPhone 16 modellerinde mikro lens OLED paneller kullanmayı planladığına dair yeni detaylar ortaya çıktı.

iPhone 16 serisindeki OLED paneller, parlaklık seviyelerini artırmak veya daha az güç tüketmek için tasarlanmış mikro lens teknolojisi ile gelecek.

The Elec'in yeni bir raporuna göre Samsung ve LG, Apple'a iPhone'daki OLED panellere mikro lens teknolojisini dâhil etmesini teklif etme konusundaki ilgisini sürdürüyor. Bu teknoloji iPhone'daki OLED panelin daha parlak ve daha az güç tüketen bir yapıya sahip olmasını sağlayacak ancak OLED panelde mikro lens panellerinin kullanılmasının bazı dezavantajları da var. Apple'ın mevcut tedarikçilerinden birinin ya da her ikisinin teklifini kabul etmesi hâlinde, ekranın şirketin standartlarını karşılaması gerekiyor.

Mikro Lens OLED Panel Eklemek Neden Zor?

Şu an itibariyle mikro lens panelinin tedarikçilerin göz önünde bulundurması gereken iki dezavantajı bulunuyor. Teknolojinin çalışma şekli, lenslerin iç yansımaları en aza indirecek şekilde tasarlanmasını gerektirdiğinden basit değil. Işık yolu, arkaya veya yanlara doğru sızıntıdan öne doğru yönlendiriliyor ve bu da potansiyel olarak aynı seviyede enerji tüketirken ekran parlaklığının artmasını sağlayabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da Samsung ve LG'nin bu teknoloji için farklı malzemeler kullanıyor olması ve her ikisinin de Apple'ın belirlediği standartlara uygun olmaması. Apple'ın çekinceleri teknolojinin verimliliği ve iPhone 16'nın seri üretiminden önce hazır olup olmayacağı etrafında dönüyor.

Şirket, aynı parlaklık seviyelerini sunarken güç tüketimini düşük tutmayı başarırsa, iPhone 16 OLED ekranları için mikro lens teknolojisini de tercih edebilir. Samsung bu teknolojiyi hâlihazırda Galaxy S serisi cihazlarında kullanırken LG de OLED akıllı televizyonlarında uyguluyor.

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