iPhone'lara Yapay Zeka Özellikleri Geliyor: Tarih Verildi!

Teknoloji devi Apple yapay zeka alanında neler yapabileceğini göstermeye neredeyse hazır. Apple CEO'su Tim Cook, şirketin yapay zekâ duyurusu yapmaya hazırlandığını belirtti. Peki, iPhone'lar ne zaman yapay zeka özellikleri elde edecek?

iPhone'lara Yapay Zeka Özellikleri Ne Zaman Eklenecek?

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin 2024 yılı içerisinde büyük bir yapay zeka duyurusu yapacağını belirtti. Cook, "İleriye baktığımızda, geleceğimizi şekillendiren bu ve diğer teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Buna muazzam miktarda zaman ve çaba harcamaya devam ettiğimiz yapay zeka da dahil ve bu alanda devam eden çalışmalarımızın ayrıntılarını bu yılın ilerleyen günlerinde paylaşacağımız için heyecanlıyız."

Hiçbir şeyi önceden açıklamama konusunda her zaman son derece dikkatli olan Cook, yapay zeka konusunda da pek detay paylaşmadı. Apple CEO'su, "Daha fazla ayrıntıya girmeden ya da haddimi aşmadan, Apple için üretken yapay zekanın büyük bir fırsat olduğunu düşündüğümü söylememe izin verin" dedi.

Yapılan açıklama, iPhone'lara yapay zeka özelliklerinin geleceğini gösteriyor. Yapay zeka, sonbaharda duyurulması beklenen iOS, iPadOS ve macOS işletim sistemlerinin yeni sürümlerine entegre edilebilir.

Geçtiğimiz aylarda iOS 18 ve iPadOS 18'e eklenecek yeni LLM tabanlı yapay zekâ özellikleri dahil olmak üzere üretken yapay zeka tabanlı bazı yeni işlevlerin geleceği iddia edilmişti.

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