IShowSpeed Yanlışlıkla Cristiano Ronaldo'nun TOTY Kartını Sattı ve Deliye Döndü (Video)

Yayıncı ve YouTuber IShowSpeed, yakın tarihli bir yayını sırasında EA SPORTS FC 24'te Cristiano Ronaldo'nun Yılın Takımı kartını yanlışlıkla hızlı bir şekilde sattıktan sonra aklını kaybetti.

IShowSpeed, YouTube'da 22,7 milyon gibi şaşırtıcı bir abone sayısına sahip ve yayın dünyasında tanınan bir isim. 19 yaşındaki isim yayınlarında ve videolarında birçok çılgın içeriklere imza atarak büyük popülarite yakaladı.

Öte yandan birçok kişi Speed'i Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'ya olan büyük takıntısı nedeniyle tanıyor. Bu nedenle en sevdiği futbolcunun Yılın Takımı kartını yanlışlıkla satması onu deliye döndürdü.

IShowSpeed'in CR7'nin TOTY Kartını Sattığı Anlar

🚨| BREAKING: No way Speed’s dog just quick sold TOTY Cristiano Ronaldo 😭😭😭 pic.twitter.com/pring2KOJ8 — Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) January 28, 2024

IShowSpeed, CR7'nin yeni TOTY yani Yılın Takımı kartını paketlerden çıkarabilmek için tam 30 bin dolar harcadı. Paketlerden çıkaramadığı için milyonlarca jeton ile satın almak zorunda kalan Speed heyecanına hakim olamadı ve 13,2 milyon jeton karşılığında satın aldığı kartı yanlışlıkla sadece 10 bin jeton karşılığında attı.

Olayın farkına varan Speed tamamen çılgına döndü ve hatasını kabullenmek yerine suçu, olay sırasında kucağında oturan köpeğine attı. Neyse ki EA'nın hızlı satılan ürünler için bir kurtarma sistemi var ancak Speed'in idolünü geri alıp alamadığı belli değil.

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