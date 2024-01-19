EA SPORTS FC 24 Yılın Takımı Belli Oldu!
EA, her yıl olduğu gibi bu yıl da EA SPORTS FC 24 yılın takımını açıkladı. Yılın takımlarına bu yıl ilk kez kadın takımı da dâhil oldu. İşte detaylar!
EA, her yıl en iyilerin ödüllendirildiği ilk Kadınlar Yılın Takımı (TOTY) Final XI'i de dâhil olmak üzere EA SPORTS FC Yılın Takımı'nı açıkladı.
EA SPORTS FC 24'e 19 Ocak'tan itibaren erkek ve kadın forvetler, 21 Ocak'ta orta saha oyuncuları ve 23 Ocak'ta ise defans oyuncuları ile kaleciler eklenecek ve oyuncular kartlardaki yerini alacak.
EA SPORTS FC 24 Erkekler Yılın Takımı
Kaleci
- Alisson Becker (Brezilya) - Liverpool
Defans
- Jeremie Frimpong (Hollanda) - Bayer 04 Leverkusen
- Virgil van Dijk (Hollanda) - Liverpool
- Rúben Dias (Portekiz) - Manchester City
- Theo Hernández (Fransa) - AC Milan
Orta Saha
- Jude Bellingham (İngiltere) - Real Madrid
- Kevin De Bruyne (Belçika) - Manchester City
- Rodri (İspanya) - Manchester City
Forvet
- Kylian Mbappé (Fransa) - Paris Saint-Germain
- Erling Haaland (Norveç) - Manchester City
- Lionel Messi (Arjantin) - Inter Miami
EA SPORTS FC 24 Kadınlar Yılın Takımı
Kaleci
- Mary Earps (İngiltere) - Manchester United
Defans
- Ona Batlle (İspanya) - FC Barcelona
- Wendie Renard (Fransa) - Olympique Lyonnais
- Millie Bright (İngiltere) - Chelsea
- Sakina Karchaoui (Fransa) - Paris Saint-Germain
Orta Saha
- Aitana Bonmatí (İspanya) - FC Barcelona
- Alexia Putellas (İspanya) - FC Barcelona
- Lena Oberdorf (Almanya) - VfL Wolfsburg
Forvet
- Caroline Graham Hansen (Norveç) - FC Barcelona
- Sophia Smith (ABD) - Portland Thorns FC
- Sam Kerr (Avusturalya) - Chelsea
EA SPORTS FC 24 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
EA SPORTS FC 24 sistem gereksinimleri, Electronic Arts'ın yeni futbol oyununu oynamak isteyen oyuncular oldukça önemlidir çünkü PC'nin donanımı, gereksinimleri karşılamıyorsa oyun esnasında kasma ve donma gibi problemler meydana gelir.
Peki siz EA SPORTS FC 24'ün yılın takımı kadroları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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