EA SPORTS FC 24 Yılın Takımı Belli Oldu!

EA, her yıl en iyilerin ödüllendirildiği ilk Kadınlar Yılın Takımı (TOTY) Final XI'i de dâhil olmak üzere EA SPORTS FC Yılın Takımı'nı açıkladı.

EA SPORTS FC 24'e 19 Ocak'tan itibaren erkek ve kadın forvetler, 21 Ocak'ta orta saha oyuncuları ve 23 Ocak'ta ise defans oyuncuları ile kaleciler eklenecek ve oyuncular kartlardaki yerini alacak.

EA SPORTS FC 24 Erkekler Yılın Takımı

Kaleci

Alisson Becker (Brezilya) - Liverpool

Defans

Jeremie Frimpong (Hollanda) - Bayer 04 Leverkusen

Virgil van Dijk (Hollanda) - Liverpool

Rúben Dias (Portekiz) - Manchester City

Theo Hernández (Fransa) - AC Milan

Orta Saha

Jude Bellingham (İngiltere) - Real Madrid

Kevin De Bruyne (Belçika) - Manchester City

Rodri (İspanya) - Manchester City

Forvet

Kylian Mbappé (Fransa) - Paris Saint-Germain

Erling Haaland (Norveç) - Manchester City

Lionel Messi (Arjantin) - Inter Miami

EA SPORTS FC 24 Kadınlar Yılın Takımı

Kaleci

Mary Earps (İngiltere) - Manchester United

Defans

Ona Batlle (İspanya) - FC Barcelona

Wendie Renard (Fransa) - Olympique Lyonnais

Millie Bright (İngiltere) - Chelsea

Sakina Karchaoui (Fransa) - Paris Saint-Germain

Orta Saha

Aitana Bonmatí (İspanya) - FC Barcelona

Alexia Putellas (İspanya) - FC Barcelona

Lena Oberdorf (Almanya) - VfL Wolfsburg

Forvet

Caroline Graham Hansen (Norveç) - FC Barcelona

Sophia Smith (ABD) - Portland Thorns FC

Sam Kerr (Avusturalya) - Chelsea

Peki siz EA SPORTS FC 24'ün yılın takımı kadroları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.