Islanan iPhone'u Pirinç Dolu Bir Kaba Koymayın: Peki Neden?
Apple, sıvıyla temas eden iPhone'un pirinç dolu kaba koyulmaması gerektiğini belirtti. Peki, iPhone'da sıvı algılandı ise neler yapılmalı? İşte detaylar!
Teknoloji devi Apple, ıslanan iPhone'un pirinç dolu bir kaba koyulmaması gerektiği konusunda uyardı. Şirket, böyle bir durumda kullanıcıların hangi yolu izleyebileceğini de söyledi.
Güncel iPhone'lar, eski iOS telefonlara kıyasla suya karşı daha dayanıklı olsa da yine de tamamen su geçirmez değiller. Peki, iPhone'a su kaçarsa ne yapılmalı?
İnternette yaygın olarak tavsiye edilen çözümler arasında iPhone'un pirinç dolu bir kaba koyulması yer alıyor ancak Apple'a göre bu oldukça yanlış bir yöntem. Teknoloji devi, iPhone'da sıvı algılandı ise yapılmaması gerekenleri şu şekilde sıraladı:
- iPhone'unuzu harici bir ısı kaynağı veya basınçlı hava kullanarak kurutmayın.
- Konnektörün içine pamuklu çubuk veya kâğıt havlu gibi yabancı maddeler sokmayın.
- iPhone'unuzu pirinç dolu bir torbaya koymayın. Aksi takdirde küçük pirinç parçacıkları iPhone'unuza hasar verebilir.
Apple Adımları Sıraladı: Islanan iPhone Nasıl Kurtarılır?
- iPhone'unuzu şarj portu aşağı bakacak şekilde hafifçe elinize vurarak fazla sıvının akmasını sağlayın. iPhone'unuzu hava akımı olan kuru bir yerde bırakın.
- En az 30 dakika bekledikten sonra Lightning veya USB-C kablosuyla şarj etmeyi veya bir aksesuar bağlamayı deneyin.
- Uyarıyı tekrar görürseniz konnektörde veya kablonuzdaki iğnelerin altında hâlâ sıvı var demektir. iPhone'unuzu hava akımı olan kuru bir yerde bir gün kadar tutun. Bu süre boyunca bir aksesuarı şarj etmeyi veya bağlamayı tekrar deneyebilirsiniz. Cihazın tamamen kuruması 24 saati bulabilir.
- Telefonunuz kurumasına rağmen hâlâ şarj olmuyorsa kabloyu adaptörden çıkarın ve adaptörü (mümkünse) duvardan sökün ve yeniden bağlayın.
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