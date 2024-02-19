Islanan iPhone'u Pirinç Dolu Bir Kaba Koymayın: Peki Neden?

Teknoloji devi Apple, ıslanan iPhone'un pirinç dolu bir kaba koyulmaması gerektiği konusunda uyardı. Şirket, böyle bir durumda kullanıcıların hangi yolu izleyebileceğini de söyledi.

Güncel iPhone'lar, eski iOS telefonlara kıyasla suya karşı daha dayanıklı olsa da yine de tamamen su geçirmez değiller. Peki, iPhone'a su kaçarsa ne yapılmalı?

İnternette yaygın olarak tavsiye edilen çözümler arasında iPhone'un pirinç dolu bir kaba koyulması yer alıyor ancak Apple'a göre bu oldukça yanlış bir yöntem. Teknoloji devi, iPhone'da sıvı algılandı ise yapılmaması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

iPhone'unuzu harici bir ısı kaynağı veya basınçlı hava kullanarak kurutmayın.

Konnektörün içine pamuklu çubuk veya kâğıt havlu gibi yabancı maddeler sokmayın.

iPhone'unuzu pirinç dolu bir torbaya koymayın. Aksi takdirde küçük pirinç parçacıkları iPhone'unuza hasar verebilir.

Apple Adımları Sıraladı: Islanan iPhone Nasıl Kurtarılır?