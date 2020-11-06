Suya Dayanıklı Telefonlar Nasıl Çalışıyor? Su Nasıl İçeri Girmiyor?

Suya Dayanıklı Telefonlar Nasıl Çalışıyor? - Son zamanlarda satışa sunulan pek çok akıllı telefon, suya dayanıklılık sertifikaları ile birlikte kutudan çıkıyor. Peki ama gündelik hayatımızda kurtarıcı bir role sahip olan bu teknoloji tam olarak nasıl çalışıyor?

Eğer suya dayanıklılık sertifikasına sahip olmayan bir akıllı telefon kullanıyorsanız, en büyük düşmanınız sıvılar olabilir. Ancak yeni teknolojilerle birlikte bu artık önemli bir sorun değil. Mevcut teknolojiler akıllı telefonunuz ile yüzebilmenize olanak sunacak güvenilirlikte değil, bunu yapabilirsiniz ama ufak bir risk payı her zaman vardır, ancak sıvı teması sonucu oluşabilecek riskleri azami ölçüde azaltıyorlar.

Yani dışarıda yağmur yağdığında, duşta acilen akıllı telefonunuza bakmanız gerektiğinde, ekrandaki lekeleri temizlemek istediğinizde ya da arkadaşlarınızı etkilemek için ara sıra küvete atmak gerekirse su ve benzeri diğer sıvılardan korkmanıza gerek yok.

Suya Dayanıklı Telefonlar Nasıl Çalışıyor?

Hemen her elektronik ürünü sökmeleri ile garip bir üne sahip olan iFixit bünyesinde görev alan Scott Havard, bu konu hakkında merak ettiğimiz detaylara ışık tutuyor.

Akıllı telefonunuzun hemen her noktasında pek çok boşluk var. Buna konnektörü, hoparlörleri, mikrofon deliklerini, ahizeyi ve de kulaklık girişini örnek olarak gösterebiliriz. Tabii ayrıca telefonunun çerçeveleri ile cam ekran arasındaki boşluklardan bahsetmiyoruz bile. Ayrıca düğmelerdeki ufak aralıkları da es geçmemek gerekiyor.

Peki ama bu kadar boşluğun arasında su geçirmezlik nasıl sağlanıyor?

Öncelikli olarak ekranı ele alıyoruz. Üreticiler akıllı telefonun çerçevesi ile ekran arasında sıkı bir bağ oluşturmak ve hava geçimini önleyebilecek özel mühürler oluşturabilmek adına üreticiler lastik benzeri yapışkan maddelerden yardım alıyor. Bu madde tipik olarak konnektörün ve kulaklık girişinin anakarta bağlandığı yerlerde de kullanılıyor.

Yine de yapıştırıcı her noktada işe yaramaz. Örneğin düğmelerde ve bağlantı noktalarında bunları kullanamazsınız. Tam da bu noktada lastik contalar devreye giriyor. Suya dayanıklı bir akıllı telefonun kulaklık girişi, şarj bağlantı noktası ve düğmeleri genellikle lastik contalar aracılığı ile korunuyor.

Üreticiler düğmeler için farklı teknikleri kullanmayı da tercih edebilir. Örneğin ittiğiniz fiziksel parçayı içerideki elektrik kontaklarından tamamen ayıran silikon kauçuk kılıf gibi. Bu biraz, ıslak kaldırma çıkmadan önce ayakkabılarınıza galoş takmak gibidir. Aynı zamanda SIM Kart tepsisini çıkartırken ittiğiniz küçük düğme için de geçerlidir.

Su Geçirmez Ama Hava Geçirir

Öte taraftan hoparlör ve mikrofon hava akımına ihtiyaç duyar çünkü ses, havada titreşim yaratarak ortaya çıkar. Ayrıca tüm hava deliklerini kapatmak iç ve dış basınç dengesini bozabilir ve bu da mühürlerin kırılması ve içeriye su girmesi için tehlikeli bir risktir.

Peki bu tarafta suyu nasıl kontrol ediyorlar? Bilim ile.

Suya dayanıklı telefonlarda yer alan hoparlörlerin ve mikrofonların önünde inanılmaz derecede ince bir ağ vardır ve bu, suyun doğal eğilimini uyum ve yüzey gerilimi yolu ile yönlendirir.

Sorun şu ki bu tekniklerin hiçbiri suyu sonsuza dek dışarıda tutamaz. Açıkçası su geçirmez telefon diye bir şey yoktur, suya dayanıklı telefon vardır. Şirketler suya dayanıklı bir telefon sattıklarında bu belirli bir süre, belirli bir basınçta suya dayanıklılığın olduğudur.