İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıkladı. İmamoğlu tarafından yapılan açıklamada söz konusu projenin detayları belli oldu. Açıklamaya dair ayrıntılar haberimizde.

İstanbul Deprem Seferberlik Planı Hakkında Açıklama Yapıldı

Ekrem İmamoğlu, "Deprem konusunda yapılması gereken ne varsa yerine getirmek için İstanbul olarak ayağa kalkıyoruz, deprem dirençli İstanbul için yüksek seviyede bir seferberlik başlatıyoruz" sözlerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca "İş birliğine ihtiyacımız vardır. Çok boyutlu ve çok çeşitli işleri kapsamaktadır bu süreç. Kaynağa ihtiyacımız var. Her kesimin harekete geçmesi ve geçirilmesi gerekiyor. Uzun bir zincirin kırılmadan kol kola amasız fakatsız çalışması gerektir" sözlerine de yer verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, "Maliyetine güçlendirme yapacağız. Mart ayının ortasından itibaren başvuru almaya başlayacaktır. Bugün yeni bir güçlü başlangıç yapıyoruz. Seferberliğimizin üçüncü aşamasındayız. Yol haritamızı maddeler hâlinde sunacağız" şeklinde konuştu.

İBB Deprem Seferberlik Planı'nı devreye soktuklarını söyleten İmamoğlu, "Bizler, tüm İstanbulluların da desteği ile hayata geçecek projeler üretmek, İstanbul’u güçlendirmek için kolları sıvıyoruz ve bir seferberlik başlatıyoruz" dedi.

İnsanlarımızı korumak için, deprem dirençli kent uygulamasını ilk kez İstanbul'da başarıp Türkiye'ye örnek olacağız. Hedefimiz bu, seferberliğimizin amacı bu. https://t.co/8sMbPReOMG — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 1, 2023

Gerçekleştirilen hasar tahmin çalışmalarına göre depremin İBB'nin en öncelikli konusu hâline geldiğini belirten İmamoğlu, yaptığı açıklamada "Yaşanacak maddi ve manevi hasarı onarmaktansa öncelikli hedef daha da gecikmeden önlem almak olacaktır" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Seferberlik Planı'nın beş başlık altında değerlendirilerek hazırlandığı belirtildi. Başlıklar şu şekilde: