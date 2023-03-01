Bakan Kurum'dan Açıklama: İstanbul'da 1.5 Milyon Konut Taşınacak!

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi, ülkemizin 11 şehrinde büyük yıkıma ve can kaybına yol açsa da daha tehdit altında bulunan pek çok ilimiz daha var ve bunların başında olası büyük bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan İstanbul bulunuyor. İstanbul'daki konutlara dair süren hasar tespit ve inceleme çalışmalarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Antakya ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'la ilgili süren çalışmalara değinen Bakan Kurum, İstanbul'dan 1.5 milyon konutun taşınacağını söyledi.

1.5 Milyon Konut Rezerv Alanlara Taşınacak

Antakya Afet Koordinasyon Toplantısı https://t.co/64r0XTlFox — Murat KURUM (@murat_kurum) February 28, 2023

İstanbul'da dönüştürmeye gidilmesi gerektiğini belirten ve hâlihazırda bakanlığın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projeleri olduğunu belirten Bakan Kurum, 1.5 milyon konutu hem Anadolu hem de Avrupa yakasında belirledikleri iki rezerv alana taşıyacaklarını söyledi.

Bakan Kurum'un belirttiği rezerv alan, kanuna göre yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ veya idarenin talebine bağlı olarak bakanlıkça belirlenen alanlar olarak tanımlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şu şekilde: