İşten Çıkartmalar Rockstar'ın Başını Ağrıtacak! IWGB Yasal Yollara Başvuruyor

Görünen o ki geçtiğimiz hafta Rockstar Games çatısı altında yaşanan işten çıkartmalar, Amerika menşeli şirketin başını epey ağrıtacak. IWGB (Büyük Britanya Bağımsız İşçiler Birliği), yaptığı açıklama ile yasal yollara başvurulacağını duyurdu.

IWGB, Yasal Yollara Başvurarak Rockstar'ı Köşe Sıkıştırmaya Çalışıyor

Geriye dönük hatırlatma yapmak gerekir ise otuz ila kırk kadar Rockstar Games çalışanı, şirket sırlarını herkese açık bir Discord kanalında paylaştıkları iddiası ile işten çıkartılmışlardı. Daha sonrasında da işten çıkartılan çalışanlar, IWGB desteği ile GTA 6 geliştiricisinin çatı şirketi olan Take-Two Interactive'in Londra ofisinin önünde protesto gerçekleştirmiş ve işten çıkartmaların sendika oluşturmaya karşılık kötü niyetli bir baskılama hamlesi olduğunuiddia etmişti. Şimdi de IWGB, yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

Eurogamer sitesine sunulan yasal bildiride, işten çıkartılan Rockstar Games çalışanlarını temsil ettiklerini ifade etti. Kuruluş, ticaret birliği aktivitesi ile bağlantılı mağduriyet ve toplu işten çıkartma anlamına gelen bir durum ile karşı karşıya kaldıklarına inanıyor. Her ne kadar bu sorunu uzlaşma yolu ile çözebilmek için GTA 6 geliştiricisi ile bir görüşme girişiminde bulunulmuş olsa da, bu girişimleri sonuçsuz kalmış ve birliğin üyelerini kabul edilemez ve yasalara aykırı bir şekilde işlerine son vermede ısrarcı bir tutum sergilemiş.

Bu durum karşısında da IWGB, davacılar adına Rockstar Games aleyhinde yasak haklara başvurulacağını belirtiyor. Kuruluşun başkanı Alex Marshall, bunun açık ve basit bir şekilde birlik oluşmasını engelleme vakası olduğunu ve uzman sosyal hizmet görevlileri, adli subaylar ve avukatlar grubu ile tam bir yasal savunma yapılacağını ifade ediyor.

Son olarak, bildiride Rockstar Games gibi işverenlerin ticaret birliği Discord sunucuları gibi özel alanların korumarı olduğundan ve şirketin sözleşmeli hükümlerinin Birleşik Krallık yasalarını hükümsüz kılamayacağını iyi anlamasının gerektiğine yer verilmiş. Marshall, bu davanın organize olmuş işçiler aleyhinde hiçbir ceza almadan hareket edebileceğini almadan hareket edebileceğini düşünen oyun sektörü içindeki ve dışındaki işverenlere karşı bir uyarı niteliği taşıdığını da söylemeden geçmiyor.

Bakalım bu davanın sonu nereye varacak? Gelişmeleri takipte olacağız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.