Efsane GTA Hilelerini Ne Kadar İyi Hatırlıyorsunuz? Cevabı Bu Testte

Trafiği birbirine kattığınız, çeteler arasındaki kavgalara şahit olduğunuz, görevden göreve atladığınız Grand Theft Auto serisine ne kadar hâkim olduğunuzu düşünüyorsunuz? Öncelikle şunu kabul edelim: Bu oyunları oynayıp da hile yapmayan bir oyuncu yoktur. Öyle ki birçok hile kodunu aradan geçen onca yıla rağmen adımız gibi biliyoruz.

Tabii, zamanın acımasız olduğunu unutmamak gerekiyor. Bazı önemli hileler hâlâ hafızanızda yer kaplamaya devam edebilir ancak çoğunu unuttuğunuzdan eminiz. Tam tersini düşünüyor olabilirsiniz, haklı da olabilirsiniz ama önce bunu bize kanıtlamalısınız. Bunu yapmanızın tek yolu ise aşağıdaki testi çözmekten geçiyor. Bol şans!

GTA: San Andreas'ta düşman çetelerle çatışırken zırhınız bitti, canınız çok azaldı, cebinizde de sadece 2 dolar kaldı. Tüm bunları elde etmek için hangi hileyi kullanırsınız?

Vice City'nin altını üstüne getirdiniz. 5 yıldızla aranıyorsunuz ama sizi bir türlü yakalayamıyorlar. Bu durumdan çok sıkıldınız. İşi biraz eğlenceli hâle getirmek için tank indireceksiniz. Hangi kodu kullanırsınız?

GTA 5'i bilirsiniz. Bu oyunda NPC'ler canınızı saniyeler içinde bitiriyor. Bu durumdan sıkıldınız ve 5 dakikalığına ölümsüz olmak istiyorsunuz. Hangi kodu gireceksiniz?

GTA San Andreas'a yeni başladınız ve hiç silahınız yok. Birkaç silah almanız gerekiyor. Hangi kodu girmelisiniz?

Tommy Vercetti bir görevi bitirdi ama peşinde 3 yıldız polis var. Malikaneye gidip oyunu kaydetmesi lazım. Polisten kurtulmanın en iyi yolu neydi?

GTA 5'te yanınızda bir misafir var ama onu iyi karşılamak istiyorsunuz. Bir limuzin iyi olurdu... Hangi kodu girmelisiniz?

GTA San Andreas'ta bu kodu yazdığınızda yıldız artmıyor, hiçbir polis sizi umursamıyordu. O kodu biliyor musunuz?

Tommy Vercetti yüzme bilmezdi ama arabaları denizde yürütmeyi başarırdı. Tabii, bunu bir koda ihtiyacı vardı. O hangi koddu?

