Efsane GTA Hilelerini Ne Kadar İyi Hatırlıyorsunuz? Cevabı Bu Testte

Trafiği birbirine kattığınız, çeteler arasındaki kavgalara şahit olduğunuz, görevden göreve atladığınız Grand Theft Auto serisine ne kadar hâkim olduğunuzu düşünüyorsunuz? Öncelikle şunu kabul edelim: Bu oyunları oynayıp da hile yapmayan bir oyuncu yoktur. Öyle ki birçok hile kodunu aradan geçen onca yıla rağmen adımız gibi biliyoruz.

Tabii, zamanın acımasız olduğunu unutmamak gerekiyor. Bazı önemli hileler hâlâ hafızanızda yer kaplamaya devam edebilir ancak çoğunu unuttuğunuzdan eminiz. Tam tersini düşünüyor olabilirsiniz, haklı da olabilirsiniz ama önce bunu bize kanıtlamalısınız. Bunu yapmanızın tek yolu ise aşağıdaki testi çözmekten geçiyor. Bol şans!