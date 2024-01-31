Dünyada Bir İlk: Jetpack Yarışı İçin Tarih Verildi! (Video)

Yeni nesil kişisel uçuş cihazlarının nasıl göründüğünü ve rekabet ortamında nasıl performans gösterdiğini görmenin zamanı geldi. Gravity Industries, dünyanın ilk jetpack yarışı için tarih verdi.

Gravity'nin kurucusu Richard Browning'in Iron-Man tarzı jetpack giysisine yönelik girişimini ilk kez yaklaşık yedi yıl önce duyurmuştu. Şirket, kişisel uçuş konusundaki benzersiz yaklaşımını bir sonraki seviyeye taşımak için oldukça önemli bir adım attı.

Geliştirilen jetpack sırt ve kol kısımlarına eklenen türbinlerden oluşuyor. Türbinlerin kollarda olması, daha rahat uçulabilmesine imkân tanıyarak önemli bir avantaj sunuyor. 1.050 beygir gücündeki jetpack 27 kilogram ağırlığında.

Jetpack Yarışı Ne Zaman Yapılacak?

Dubai hükûmeti ile imzalanan bir anlaşma kapsamında dünyanın ilk jetpack yarışı 28 Şubat tarihinde Dubai Boat Show'un bir parçası olarak Dubai Limanı ile Skydive Dubai arasındaki alanda gerçekleştirilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Al Shehhi isimli pilot, İngiltere'de Gravity'de eğitime başladı ve diğer yedi pilotla birlikte yarışa katılmayı planlıyor.

Jetpack Fiyatı Ne Kadar?

Özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken jetpack için 483 bin dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu fiyata verginin dahil olmadığını belirtmek gerekiyor. Söz konusu jetpacki 3 bin 500 dolar karşılığında bir günlüğüne kullanabilmek de mümkün.

Dünyada ilk kez yapılacak olan jetpack yarışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.