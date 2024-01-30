2024 Audi Q7 Yeni Tasarımıyla Tanıtıldı: Lüks Detaylarıyla Sınırları Zorluyor!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in lüks markası Audi, 2024 model Q7'yi tanıtarak önemli tasarım değişiklikleri ve teknolojik güncellemelerle dikkat çekti. Yeni model, özellikle ön ızgara tasarımındaki bal peteği formundaki revizyonlar, lazer destekli farlar ve kişiselleştirilebilir özelliklere sahip HD Matrix teknolojisi ile göz alıcı bir görünüme kavuştu.

Aracın arka tasarımındaki değişiklikler daha sade olmasına rağmen, aydınlatmalardaki görünüm değişikliği ve iri hale getirilen çift egzoz çıkışı dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor.

İç tasarıma geçildiğinde, 2024 model Audi Q7'nin iç mekanının önceki modele neredeyse benzer olduğu görülüyor. Tam dijital gösterge ekranı ve orta konsoldaki iki dokunmatik ekran, kullanıcılara lüks bir deneyim sunuyor.

Ancak yazılım tarafında bazı güncellemeler mevcut. Audi, artık üçüncü taraf yazılımların bilgi eğlence ekranına entegre edilmesine izin veriyor. Örneğin, Spotify'dan müzik dinlemek istiyorsanız, uygulamayı aracınıza yükleyip, telefondan bağımsız olarak kullanma imkanına sahip olacaksınız.

2024 Q7'nin motor bölümünde büyük bir değişiklik yaşanmadı ve tüketicilere birkaç motor seçeneği sunuluyor. 3.0 litrelik dizel motor, 228 veya 282 beygir gücünde versiyonlarla tercih edilebilir. Daha güçlü bir seçenek arayanlar ise 335 beygir gücündeki V6 motor veya 500 beygir gücündeki 4.0 litrelik V8 motoru seçebilirler.

Yakın bir zamanda Avrupa pazarına sunulacak olan aracın başlangıç fiyatı 79.300 euro olarak açıklandı. Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belli değil, ancak en düşük fiyatlı Q7 için bugün itibariyle yaklaşık 7.6 milyon TL'ye yakın olacağı düşünülüyor.