Ünlü Dövüşçü Khabib, Elon Musk'ın Talebini Reddetti: İşte Nedeni!

Dünyaca ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov, X'in (eski adıyla Twitter) sahibi Elon Musk'ın talebini reddettiğini duyurdu. Peki, Nurmagomedov, Musk'ın Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü öncesinde neden böyle bir karar aldı?

İki ünlü milyarder Elon Musk ile Mark Zuckerberg, çok sayıda kişi tarafından uzun bir süredir merak içerisinde beklenen kafes dövüşü öncesinde hazırlıklara devam ediyor. Elon Musk'ın, kafes dövüşünden önce eğitim için Khabib Nurmagomedov'a teklif götürdüğü ortaya çıktı.

Khabib, Elon Musk'ın Talebini Neden Reddetti?

Rus karma dövüş sanatçısı olan Nurmagomedov, Elon Musk'ın teklifini reddettiğini açıkladı. TASS haber ajansı, Nurmagomedov'un, Musk'ın teklifini reddetmesinin sebebinin "prensip meselesi" olduğunu belirtti.

Spor ve koçluk kariyerini tamamladığı söylenen Nurmagomedov'un bu nedenden dolayı Musk için kararını değiştirmeyeceği ifade edildi. Elon Musk, Nurmagomedov'un yaptığı açıklama ile ilgili henüz herhangi bir paylaşım yapmadı.

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Mark Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet etmişti. Bu meydan okumanın ardından Zuckerberg, Musk'ın teklifini kabul etmişti. Dövüş için geri sayımın başladığı bu süreçte her iki taraf da profesyonel dövüşçülerden eğitim alıyor.

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