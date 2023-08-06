Musk-Zuckerberg Kafes Dövüşü X’te Canlı Yayınlanacak!

İki ünlü milyarderin merakla beklenen kafes dövüşü kapışması oldukça konuşuluyor. Yarışmayı ne zaman yapacakları ve kimin galip geleceği herkes tarafından yakından takip ediliyor.

Musk ve Zackerburg bu yarış için profesyonel dövüşçülerden eğitim alıyor ve düzenli antrenman yapıyor. Görünen o ki Threads ve X (eski adıyla Twitter) rekabeti ringe taşınarak tabiri caizse gerçek bir savaşa dönüşecek.

Bu yarışa herkesin şahitlik edebilmesi için X'ten canlı yayın yapılacağı öğrenildi.

Herkes Kapışmayı X'ten Takip Edebilecek!

Elon Musk, X hesabından bugün bir paylaşım yaptı. Kafes dövüşünün X'te canlı olarak yayınlanacağını söyleyen Musk, canlı yayın gelirlerinin gaziler için hayır kurumuna bağışlanacağını da belirtti.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Bu açıklamasının hemen ardından yeni paylaşımlar yaptı. Onlarda da gün boyunca ağırlık kaldırdığını ve dövüşe hazırlandığını yazdı. Çalışmaya zamanı olmadığı için dövüş hazırlıklarını işe getirttiğini söyledi. Hatırlarsanız geçtiğimiz ay UFC dövüşçüsü Georges St-Pierre ile antrenman bile yapmıştı.

Mark Zuckerberg'den henüz bir açıklama gelmedi ancak onun da bu dövüş için sıkı çalıştığını biliyoruz. UFC orta sıklet şampiyonu Israel Adesanya ve hafif sıklet şampiyonu Alexander Volkanovski’yle yaptığı antrenman görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı.

Kafes dövüşünün X'te canlı yayınlanacağını öğrendik ancak ne zaman gerçekleşeceğini henüz bilmiyoruz.

Herkesin merakla beklediği bu yarışın canlı yayınını siz izleyecek misiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.