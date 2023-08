Musk-Zuckerberg Kafes Dövüşü X’te Canlı Yayınlanacak!

İki ünlü milyarderin merakla beklenen kafes dövüşü kapışması oldukça konuşuluyor. Yarışmayı ne zaman yapacakları ve kimin galip geleceği herkes tarafından yakından takip ediliyor.

Musk ve Zackerburg bu yarış için profesyonel dövüşçülerden eğitim alıyor ve düzenli antrenman yapıyor. Görünen o ki Threads ve X (eski adıyla Twitter) rekabeti ringe taşınarak tabiri caizse gerçek bir savaşa dönüşecek.

Bu yarışa herkesin şahitlik edebilmesi için X'ten canlı yayın yapılacağı öğrenildi.

Elon Musk, X hesabından bugün bir paylaşım yaptı. Kafes dövüşünün X'te canlı olarak yayınlanacağını söyleyen Musk, canlı yayın gelirlerinin gaziler için hayır kurumuna bağışlanacağını da belirtti.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.