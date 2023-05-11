Bakan Soylu Duyurdu: Kimlik ve Ehliyette Yeni Dönem!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik ve ehliyet hakkında önemli bir yeniliği duyurdu. Bakan Soylu, ehliyetlerin de artık çipli şekilde olacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Soylu tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Kimlik ve Ehliyette Yeni Dönem Başlıyor

Dunya.com'daki habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir alışveriş merkezinde nüfusmatik cihazının açılışında önemli açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre ehliyet ve kimlikler için yeni bir dönem başlayacak.

Artık ehliyetlerin de çipli şekilde olacağını söyleyen Bakan Soylu, isteyen kişinin ehliyetini kimliğe, isteyenin ise kimliğini ehliyete yükleyebileceğini ifade etti. İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ehliyetimizi de çipli şekilde yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak, ehliyetimizi kimliğimize yükledik çünkü kimliğimizin çipi vardı." "Şimdi çipli ehliyetimiz olacağı için Avrupa'da sürücülerimizin özellikle giderken ehliyet ve kimlik karmaşası olmasın diye bundan sonra kimliği ehliyet içerisinde ekleyebilme kabiliyetini ortaya koyacağız."

Bakan Soylu ayrıca "Yani isteyen ehliyetini, kimliğe isteyen kimliğini ehliyete yükleyebilecek. Tek kimlik şartımız aynen devam etmiş olacak. Bir şey daha yaptık. E imzaları kimliklerimize yükledik" sözlerine de yer verdi.