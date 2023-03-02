Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır? Randevu Alma 2023

Eski sürücü belgesine sahip olan kişilerin büyük bir kısmı, ehliyet yenileme işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Bu işlemin tamamlanabilmesi için bazı adımların uygulanması gerekiyor. Hazırladığımız rehberde sürücü belgesinin nasıl yenileneceğine dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Yeni sürücü belgesi sistemine geçilmesi ile eski ehliyetleri yenileme süreci başladı. Eğer eski ehliyete sahipseniz belirtilen tarihe kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Daha uzun ve daha dayanıklı bir yapıya sahip olan yeni ehliyetlere kolayca sahip olabilirsiniz.

Ehliyet Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Sürücü belgesini yenileme işlemi için öncelikle randevu almanız gerekiyor. Randevu oluşturduktan sonra belirlenen tarihte istenen belgeler ile birlikte başvuruda bulunmalısınız. Elbette bu süreçte belirlenen ücreti de ödemeniz gerektiğini belirtelim.

Söz konusu işlemi aynı gün içerisinde tamamlayabilirsiniz. Başvuruda bulunduktan yaklaşık olarak bir hafta sonra yeni sürücü belgesi size ulaşacaktır. Peki, randevu alabilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Ehliyet Yenileme İçin Randevu Nasıl Alınır?

Sürücü belgesi randevusu almak için uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunuyor. İster Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezini arayabilir isterseniz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin randevu alma sayfasını kullanabilirsiniz.

Eğer web sitesini tercih ederseniz randevu sayfasında yer alan "Sürücü Belgesi" butonuna tıklayın. Bunun yaptığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencerede sürücü belgesi başvuru bedellerinin, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, anlaşmalı yerlere yatırılması gerektiği dahil olmak üzere bazı önemli bilgiler yer alıyor.

"Kabul Ediyorum" butonuna tıklayabilir ve ekranda yer alan talimatları uygulayabilirsiniz. Tüm adımları tamamladıktan sonra randevunuz oluşturulacaktır.

Aldığınız randevuya gidemeyecekseniz herhangi bir mağduriyet yaşamamak için aldığınız randevu saatinden en az yarım saat önce iptal etmeniz gerekiyor. Eğer daha önce oluşturduğunuz randevuya gitmemeniz durumunda 15 gün içerisinde randevu verilmez.

Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar?

Eski tip yani 2016'dan önce alınan sürücü belgelerinin yenisi ile değiştirilebilmesi için "Vakıf Hizmet Bedeli" için 2 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" için 13 TL ödenmesi gerekiyor. Yani bu işlem için toplamda 15 TL belirlendi.

Not: Bu ücret zaman içerisinde farklılık gösterebilir. Dolayısıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan başvuru ücretleri sayfasını kontrol ederek güncel ücreti öğrenebilirsiniz.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler / Evraklar Neler?

Kimlik belgesi

Eski sürücü belgesi

Harç ücreti makbuzu

Sürücü sağlık raporu

Adli sicil belgesi

1 adet biyometrik fotoğraf (6 aydan eski olmamalı)

Kan grubunu gösteren belge

Sürücü belgesinin yenilenebilmesi için bazı evraklar gerekiyor. Bunlar arasında kimlik belgesi, eski sürücü belgesi, harç ücreti makbuzu, sürücü sağlık raporu, adli sicil belgesi, bir adet 6 aydan eski olmayan biyometrik fotoğraf ve kan grubunu gösteren belge bulunuyor.

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman?

Yenileme işlemi için son tarih daha önce 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti fakat sürenin iki yıl daha uzatılmasına karar verilmişti. Eski tip sürücü belgesinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Bu nedenden ötürü ehliyetinizi söz konusu tarihe kadar yenilemeniz gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Sürücü belgesinin yenilenmesi ile ilgili merak edilen soruları cevapladık.

Ehliyet Yenileme Ücreti Nereye Ödenir?

Ehliyeti yenilemek için ödemeniz gereken tutarı, vergi tahsil yetkisi verilen anlaşmalı bankalara ödeyebilirsiniz. Anlaşmalı bankaların hangileri olduğuna Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden bakabilirsiniz.

Ehliyet Yenilemek İçin Randevu Almak Gerekiyor mu?

Ehliyeti yenileme işlemi randevu sistemiyle çalışıyor. Bu sebepten ötürü yeni sürücü belgesine sahip olabilmek için randevu almak gerekiyor.

Ehliyet Değişimi İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Sürücü belgesi için gerekli olan sağlık raporunu "Sürücü Olur Sağlık Raporu" vermeye yetkisi olan sağlık kuruluşlarından alabilirsiniz.

Bu yazıda sürücü belgelerinin nasıl yenileneceğine yönelik merak edilen birçok soruyu yanıtladık. A1 ehliyetler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız A1 ehliyet nedir, nasıl alnıır soruları dahil olmak üzere bazı soruları cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.