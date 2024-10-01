İddia: Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Gizli Zam Geliyor!

Gün geçmiyor ki Türkiye'de bir ürün ya da hizmete yeni bir zam gelmesin. Özellikle de yeni yılın yaklaşması nedeniyle bu zamların sayısı giderek artıyor. Ne yazık ki benzer bir gelişmenin de köprü ve otoyol geçiş ücretleri için yaşanacağı iddia edildi.

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Osmangazi, Çanakkale, Avrasya ve Yavuz Sultan Selim köprülerininin zamlanacağı ve hatta yeni ücretlerin ne kadar olacağı sızdırıldı. İşte iddialar doğruysa yeni köprü ve otoyol geçiş ücretleri.

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri Ne Kadar Olacak?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geleceği iddia etti. Bu iddiayı "Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yaptı!" açıklamasıyla duyuran Yavuzyılmaz, yeni ücretlerin de ne kadar olacağını paylaştı.

Ancak ücretlerden önce iki noktaya dikkat çekmekte fayda var. Bunlardan ilki bunun resmi bir açıklama değil iddia olması. Ulaştırma Bakanlığı henüz resmi olarak bir ücret değişikliği açıklamadı. İkincisi ise iddia sürücüye yansıyacak değil, hazinenin karşılayacağı ve hepimizin cebinden çıkacak gizli bir zam olacağını gösteriyor.

Yavuzyılmaz'a göre yeni köprü ve otoyol geçiş ücretleri böyle olacak:

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti: 1.870 TL

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti: 760 TL

Avrasya Tüneli geçiş ücreti: 238 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti: 204 TL

Ancak yukarıda da bahsettiğimiz üzere bu "Yap-İşlet-Devret" modelinde çalışan şirketin kasasına girecek olan meblağ. Sürücülerin ödediği tutar değişmeyecek. Aradaki fiyat farkı Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden karşılanacak. Merak edenler için sürücülerin ödeyeceği köprü ve otoyol geçiş ücretleri şu şekilde:

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti: 555 TL

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti: 585 TL

Avrasya Tüneli geçiş ücreti: 156 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti: 70 TL

İddialar doğruysa Türkiye Cumhuriyeti Osmangazi Köprüsü için 1315 TL, Çanakkale köprüsü için 175 TL Avrasya Tüneli için 82 TL, Yavus Sultan Selim Köprüsü için 134 TL fark bedeli ödeyecek. Bu her vatandaşın aldığı her ürün ve hizmetten ödediği vergi ile desteklenen hazineden ödenecek tutar.

Elbette ki iddiaların doğru olup olmadığını öğrenmek için beklemekten başka şansımız yok. Muhtemelen kısa süre içerisinde yetkili bir isim açıklama yapacaktır. Bu süre zarfında siz de konuyla ilgili neler düşündüğünüzü yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.