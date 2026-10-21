Çift Ekranlı Android Telefon Tanıtıldı! 6.000 mAh Bataryaya Sahip

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Lava, Aura Curve'ü tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Lava Aura Curve'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED (İkinci AMOLED ekran)

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1100 nit

İşlemci: Dimensity 7100

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Ana Kamera: 50 MP Sony IMX752

Ön Kamera: 13 MP

İşletim Sistemi: Android 16

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Lava Aura Curve'ün İşlemcisi Nasıl?

Telefonda MediaTek tarfından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7100 işlemcisi mevcut. Bu işlemci, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırabiliyor.

6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek yer alıyor.

Lava Aura Curve'ün Kamera Özellikleri Neler?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen Aura Curve'ün arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX752 ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada cihazda gece modu ve portre modu dahil olmak üzere çeşitli kamera modları da mevcut.

Lava Aura Curve'ün Ekran Özellikleri Neler?

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1100 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekran sorunsuz görülebilecek. 120Hz yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi sağlayacak. Bu arada telefonun arka yüzeyinde ikinci bir ekran bulunuyor. Bu ekranda da AMOLED yer alıyor.

Lava Aura Curve Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Lava'nın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lava Aura Curve'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Lava Aura Curve'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lava Aura Curve'ün Fiyatı Ne Kadar?

Lava Aura Curve'ün 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 254 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 12 bin 596 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda film ve dizi izlemenin oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. 120Hz yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Bu arada telefonun ikinci bir ekrana sahip olduğunu da belirteyim. Bu ikinci ekran üzerinden bildirimler, saat ve şarj seviyesi gibi bilgilere ulaşılabiliyor.