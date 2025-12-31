Uygun Fiyata Amiral Gemisi Deneyimi Yaşatacak İşlemci Tanıtıldı

Bütçe dostu akıllı telefonlar için yeni işlemciler tanıtılmaya devam ediyor. Qualcomm'un en büyük rakiplerinden biri olan MediaTek, yeni bir işlemci tanıttı. Dimensity 7100 olarak isimlendirilen orta segment işlemci, önceki nesillere kıyasla daha yüksek bir performans ve daha iyi bir verimlilik sunuyor.

MediaTek Dimensity 7100 Özellikleri

Üretim süreci: 6 nm

6 nm CPU Çekirdekleri: 8 çekirdek (4 x Cortex-A78 2.4 GHz ve 4 x Cortex-A55 2.0 GHz)

8 çekirdek (4 x Cortex-A78 2.4 GHz ve 4 x Cortex-A55 2.0 GHz) GPU: Arm Mali-G610

Arm Mali-G610 5G modem: 3.3Gbps indirme hızı, UltraSave 3.0+

3.3Gbps indirme hızı, UltraSave 3.0+ RAM: LPDDR5 (5500 Mbps)

LPDDR5 (5500 Mbps) Depolama: UFS 3.1

UFS 3.1 Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Ekran: 10-bit renk, HDR video

10-bit renk, HDR video Kamera: 200 MP sensör desteği, HDR, yüz tanıma, gelişmiş otomatik odaklama

200 MP sensör desteği, HDR, yüz tanıma, gelişmiş otomatik odaklama Şarj: 45W hızlı şarj, UFCS desteği

MediaTek'in orta segment telefonlar için geliştirdiği Dimensity 7100, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Cortex-A78 2.4GHz hıza kadar, Cortex A55 ise 2.0 GHz hıza kadar çıkabiliyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 5G bağlantı desteği mevcut.

İşlemcideki entegre 5G modem, 3.3 Gbps'ye kadar indirme hızlarını destekliyor. Uzun süreli 5G kullanımında pil tüketimini azaltmak için işlemcide UltraSave 3.0+ teknolojisi tercih edildi. GPU tarafında Arm Mali-G610 bulunuyor. Bu GPU, Dimensity 7050'deki GPU'ya kıyasla yüzde 8 oranında daha iyi bir performans sunuyor.

Yeni işlemci verimlilik konusunda oldukça iddialı. Dimensity 7100'ün uygulama kullanımında yüzde 5, multimedya oynatımında yüzde 16 ve modem tarafında ise yüzde 23 oranında daha az güç tükettiği belirtiliyor. LPDDR5 RAM (5500 Mbps) ve UFS 3.1 depolama ile uyumlu olan işlemci, kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 desteği sunuyor.

MediaTek'in yeni işlemcisinde 10-bit renk derinliği ve HDR video oynatma desteği bulunuyor. Dimensity 7100, 200 megapiksel çözünürlüğe kadar kameraları destekliyor. Bu işlemci ayrıca HDR ve yüz tanıma dahil çeşitli özelliklerle uyumlu. Bütçe dostu telefonlarda kullanılacak bu işlemci bunların yanı sıra 45W hızlı şarj desteğine de sahip.