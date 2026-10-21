120Hz Ekranlı OPPO Reno 17 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı

OPPO'nun yeni telefonu Reno 17 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre cihazda MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Reno 17 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.32 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 8550 Super

Batarya: Yaklaşık 7.000 mAh

OPPO Reno 17 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre OPPO'nun yeni telefonu 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğine dair bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 16 Pro'da 6,32 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 3600 nit parlaklık mevcut.

OPPO Reno 17 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 8550 Super işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. İşlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor.

OPPO Reno 17 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 17 Pro'nun 2026 yılının Kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Reno 16 Pro, 2026 yılının Haziran ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 17 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Find X9 Pro, A6 Pro ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OPPO Reno 17 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneiymi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.