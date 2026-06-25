90Hz Ekranlı ve 5.000 mAh Bataryalı Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı!

Lava Smart 4 Plus kısa bir süre önce kullanıcıların beğenisine sunuldu. Akıllı telefon 90Hz yenileme hızı, 5.000 mAh batarya, UNISOC 9863A işlemci, 4 GB RAM ve 13 megapiksel kamera gibi özelliklerle geliyor. İşte Lava Smart 4 Plus özellikleri ve fiyatı!

Lava Smart 4 Plus Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel (HD+)

Ekran Paneli: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

İşlemci: Sekiz çekirdekli 28nm UNISOC 9863A

RAM: 4 GB

Dahili Depolama: 64 GB

Artırılabilir Hafıza: 512 GB'a kadar (microSD ile)

İşletim Sistemi: Android 15 Go Edition

SIM: Çift SIM (nano + nano + microSD)

Ana Kamera: 13 MP

İkinci Arka Kamera: AI (Yapay Zeka) Kamerası

Ön Kamera: 5 MP

Parmak İzi Okuyucu: Yana entegre

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Şarj Desteği: 10W

Lava Smart 4 Plus Ekran Özellikleri Neler?

Lava Smart 4 Plus'ta 6,75 inç boyutlarında 90Hz tazeleme hızı ve HD+ çözünürlük sunan LCD bir ekran kullanılıyor. Cihazın 90Hz tazeleme hızlarını desteklemesi menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda 60Hz'e göre daha başarılı olduğu anlamına geliyor. Ek olarak LCD paneli ise giriş segmentte sıklıkla kullanılan bir panel türü. Her ne kadar OLED/AMOLED ekranlar gibi canlı renkler sunmasa da günlük kullanımda çok fazla üzmeyeceğini belirtelim.

Lava Smart 4 Plus İşlemcisi Ne?

Telefonda UNISOC 9863A işlemci bulunuyor. Bu yonga seti 28 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Günümüzde Exynos 2600 gibi 2 nm mimarili donanımların mevcut olduğunu düşündüğümüzde söz konusu işlemcinin giriş segment özelliklerine sahip olduğunu ve üst düzey bir performans beklemeninin çok mantıksız olacağını söyleyebiliriz.

İşlemci PUBG Mobile ve Genshin Impact gibi yüksek grafikli mobil oyunları akıcı bir şekilde çalıştıramıyor. Hatta yapılan bazı testlere göre bu gibi oyunlarda düşük ayarlarda 20-30 FPS arasında bir performans sergiliyor. Yani tam olarak akıcı ve stabil bir performans sunamıyor. Bunun yerine Subway Surfers gibi donanımı çok fazla yormayan basit mobil oyunları oynayabilirsiniz.

Lava Smart 4 Plus Kamera Özellikleri Neler?

Cihazda 13 megapiksel çözünürlüklü bir ana ve yapay zeka destekli yardımcı bir lens bulunuyor. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerasına yer veriliyor. Kısacası bu modelden üst düzey kamera performansı beklemek doğru olmaz. Eğer çok üst düzey zoom performansı veya net fotoğraflar arıyorsanız bu ürün sizin için uygun olmayabilir.

Lava Smart 4 Plus Batarya Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda 10W destekli 5.000 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkıyor. Bu pil kapasiteleri giriş segmentte adeta bir standart haline geldi. Yani bu ürünü satın aldığınızda şarjın sürekli bitmesi gibi bir sorun yaşamayacaksınız.

Lava Smart 4 Plus Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Lava Smart 4 Plus'ın fiyat etiketi 9.999 rupi olarak açıklandı. Bu da güncel dolar kuruyla 4.930 TL'ye karşılık geliyor. Ek olarak Türkiye'de Lava modellerini çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle Lava Smart 4 Plus'ın da ülkemizde satılmama ihtimali bulunuyor.

Editörün Yorumu

Lava Smart 4 Plus giriş segmenti özelliklerine sahip ucuz bir telefon diyebilirim. Zira bu modeli eğer akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemiyorsanız satın alabilirsiniz. Ancak bunu yaparken söz konusu modelin üst düzey bir performans sunamadığını da unutmamanız gerekiyor.