Lava, 120Hz AMOLED Ekranlı Ucuz Android Telefon Tanıttı

Lava, yeni bir Android telefon tanıttı. Bold 2 5G olarak adlandırılan model, yüksek yenileme hızı, parlaklık seviyesi ve çok daha fazlası ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Cihaz ayrıca bulunduğu her ortamda kendini gösteren bir tasarımla da ön plana çıkmayı başarıyor.

Lava Bold 2 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Maksimum Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 7060 (6 nm)

MediaTek Dimensity 7060 (6 nm) GPU: IMG BXM-8-256

IMG BXM-8-256 RAM: 6 GB LPDDR5 (6 GB Sanal RAM desteği)

6 GB LPDDR5 (6 GB Sanal RAM desteği) Depolama: 128 GB UFS 3.1 (microSD desteği ile 1 TB'a kadar artırılabilir)

128 GB UFS 3.1 (microSD desteği ile 1 TB'a kadar artırılabilir) Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera + 2 MP yardımcı kamera

50 MP (f/1.8) ana kamera + 2 MP yardımcı kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 33W kablolu

33W kablolu Dayanıklılık: IP64 sertifikası (Toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

IP64 sertifikası (Toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık) Ağırlık: 174 gram

174 gram Kalınlık: 7.55 mm

7.55 mm Güvenlik: Ekran içi parmak izi okuyucu ve yüz tanıma

Lava Bold 2 5G'nin İşlemcisi Nasıl Performans Sunuyor?

Lava Bold 2 5G, gücünü Dimensity 7060 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Yüksek grafik kalitesine sahip oyunları çok iyi ayarlarda oynamanızı sağlamaz ancak Genshin Impact'i düşük ve orta ayarlarda oynarsanız ideal FPS elde edebilirsiniz. Öte yandan PUBG Mobile gibi çoğu oyunu orta ve yüksek ayarlarda oynamanıza olanak tanır.

Lava Bold 2 5G'nin Ekran Özellikleri Nasıl?

Telefon, 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde yoğun gün ışığı altında ekranı görrme sorunu yaşatmıyor. Öte yandan yenileme hızı ise çeşitli uygulamalar arasında geçiş yaparken daha akıcı bir deneyim elde etmenizi sağlıyor. Saniyede daha fazla kare gösterilmesi sayesinde oyunlarda standart yenileme hızına sahip kişilere göre önemli avantaj elde edebiliyorsunuz.

Lava Bold 2 5G'de Kaç GB RAM ve Depolama Bulunuyor?

Android 15 ile birlikte gelen cihaz, 6 GB RAM sunuyor. Ayrıca 6 GB sanal RAM desteği de mevcut. Depolama tarafında da 128 GB UFS 3.1 seçeneği yer alıyor ancak microSD desteği sayesinde bunu da 1 TB'a kadar artırabiliyorsunuz. Bu arada bir önceki model Lava Bold'da ise 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ve 8 GB sanal RAM desteği bulunuyor. Yeni modelde olduğu gibi önceki telefonda da 128 GB depolama alanı sunuluyor.

Lava Bold 2 5G'de Kaç mAh Batarya Bulunuyor?

Telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Gün içinde iş ve benzeri nedenlerle çok fazla telefon kullanan biri değilseniz 1,5-2 günü bile görebilirsiniz ancak çok yoğun bir sosyal medya kullanma ve video izleme gibi alışkanlıklarınız varsa gün boyunca biraz kullanımınıza dikkat etmeniz gerekebilir.

Lava Bold 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Telefon henüz resmî olarak satışa sunulmadı. Bunun için 19 Mart 2026 tarihine işaret edildi ancak lansman fiyatının 12 bin 999 rupi olacağı belirtildi. Bu da güncel kurla 6 bin 216 TL'ye denk geliyor. Lava'nın diğer telefonları şu an Türkiye'de satılmıyor. O yüzden bu uygun fiyatlı telefonun da Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

Editörün Yorumu

Lava Bold 2 5G'nin özelliklerinin fiyatına göre ideal olduğunu söyleyebilirim. 5.000 mAh batarya kapasitesi, özellikle yoğun güç tüketen uygulamalar kullanıldığında yeterli olmayabilir ama 33W hızlı şarj desteği mevcut kapasiteye göre ideal görünüyor. İşlemcisi ise PUBG Mobile gibi oyunları oynatabilir yani bugünün oyunlarını göz önünde bulundurduğumuzda kesinlikle yetersiz bir işlemci değil. Tüm bunları göz önünde bulundurarak bütçe dostu, çok güçlü olmayan, arada sırada oyun oynayacak, genellikle sosyal medyada gezinecek kişiler için fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum.