Marvel’s Wolverine Oyununun Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Marvel’s Wolverine oyununun çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Peki, çoğu oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Marvel’s Wolverine ne zaman çıkacak? Ortaya çıkan bilgilere dair ayrıntılar haberimizde.

Sony ve Insomniac Games, 2021 yılında Marvel's Wolverine isimli video oyununu duyurdu fakat o tarihten beri oyuna dair pek bilgi paylaşılmadı. Duyurulduğu ilk günden itibaren dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanan oyun ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Jeff Grubb, söz konusu Marvel oyunu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Grubb tarafından aktarılan bilgilere göre Marvel's Wolverine "Hard R" veya "M" şeklinde derecelendirilecek. Bu, oyunun yalnızca yetişkinler için uygun olacağını gösteriyor.

Marvel’s Wolverine Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Wolverine oyununun çıkış tarihi ile ilgili bir iddia da ileri sürüldü. Peki, Wolverine oyunu ne zaman piyasaya sürülecek? Jeff Grubb'a göre söz konusu yapım 2024 yılının sonbahar mevsiminde veya 2025 yılında satışa sunulabilir.

Oyunun 2024 yılında piyasaya sürülmesi biraz zor gibi görünüyor çünkü Insomniac Games'in üzerinde çalıştığı Marvel’s Spider-Man 2 bu yıl içerisinde çıkacak. Marvel’s Spider-Man 2 çıktıktan yalnızca bir yıl sonra yeni bir oyunun piyasaya sürülme ihtimali çok düşük. Dolayısıyla Marvel’s Wolverine 2025 yılında oyuncularla buluşabilir.

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