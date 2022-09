En İyi Süper Kahraman Oyunları

Süper kahraman oyunları oynamak isteyen çizgi roman hayranları için uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyan video oyunlarını bir arada topladık. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve birbirinden başarılı yapımları keşfedebilirsiniz.

DC ve Marvel hayranıysanız muhtemelen çizgi romanlarda yer alan süper kahramanların yerinde olmak istemişsinizdir. Video oyunlarının bir kısmı, size çizgi romanlardaki karakterleri kontrol etmenize imkân tanır.

Bu yazıda süper kahraman temasına sahip olan en başarılı yapımların bir listesini hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan yapımlar sayesinde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Süper Kahraman Oyunları Listesi

Injustice 2

Marvel's Avengers

Batman: Arkham Knight

DC Universe Online

Batman - The Telltale Series

LEGO Marvel Super Heroes 2

Marvel's Guardians of the Galaxy

Injustice 2

NetherRealm Studios ve QLOC tarafından geliştirilen Injustice 2, 2017 yılında piyasaya sürüldü. Injustice: Gods Among Us isimli video oyununun devamı niteliğinde olan Injustice 2, süper kahramanların yer aldığı bir dövüş oyunudur.

DC Comics evrenindeki Harley Quinn, The Joker, Poison Ivy, Wonder Woman, Aquaman, The Flash, Batman, Deadshot, Green Arrow, Supergirl, Superman ve Catwoman dahil olmak üzere pek çok karakter bulunuyor. Her karakterin kendine has bazı özel güçleri mevcut.

Yayıncılığını WB Games'in üstlendiği video oyununda başarılı oynanış sistemi bulunuyor. Böylelikle popüler dövüş oyununda keyifli zaman geçirilebiliyor. Başarılı oyun PC, PlayStation 4, Xbox One, Android ve iOS platformlarında yer alıyor.

Marvel's Avengers

Yayıncıclığını Square Enix'in üstlendiği Marvel's Avengers, Crystal Dynamics ve Eidos Montréal tarafından geliştirildi. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürülen yapım 2020 yılının eylül ayında çıktı.

Dünyanın en güçlü süper kahramanlarından oluşan ekip ile kötülere karşı savaşmanız gerekiyor. Ekipte Captain America, Black Widow, Hulk, Iron Man ve Thor isimli süper kahramanlar yer alıyor. Tüm dünyada çok popüler bir yapım olan Marvel's Avengers'ta yetenek sistemi de bulunuyor. Kazandığınız puanlar ile yeni yeteneklerin kilidini açabilirsiniz.

Batman: Arkham Knight

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen Batman: Arkham Knight, 2011 yılının ekim ayında piyasaya sürülen Batman: Arkham City isimli video oyununun devamı niteliğindedir. Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın üstlendiği yapım, Gotham City'nin atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Kaliteli grafiklere ve başarılı bir hikâyeye sahip olan açık dünya oyununda Gotham City'i ele geçirmeye çalışan Scarecrow'ı engellemeye çalışıyorsunuz. Bu süre zarfında çok sayıda suçlu ile savaşmanız gerekiyor.

Batman Arkham serisinin en hızlı satan oyunu olarak oldukça büyük bir başarının altına imza atan yapımda Batmobile isimli araç da yer alıyor. Oyunu oynamadan önce bilgisayarınızın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için Batman: Arkham Knight sistem gereksinimleri yazımıza göz atabilirsiniz.

Popüler oyunu oynadıktan sonra Batman filmlerini izlemek isterseniz Batman filmleri hangi sırayla izlenir sorusunu yanıtladığımız yazıyı da inceleyebilirsiniz.

DC Universe Online

Oynaması ücretsiz olarak sunulan DC Universe Online, dünya genelinde çok popüler bir oyundur. Dimensional Ink Games tarafından geliştirilen ve Daybreak Game Company tarafından yayımlanan DC Universe Online, devasa çok oyunculu aksiyon oyunudur.

Superman, Batman, Wonder woman, The Joker, harley Quinn, ve Lex Luthor gibi karakterlerin yer aldığı oyun, 2011 yılının kasım ayında çıktı. DC Universe Online, düşük sistem gereksinimli oyunlar oynamak isteyen kişiler için de harikadır.

Batman - The Telltale Series

Çizgi roman tarzında grafiklere sahip olan Batman - The Telltale Series, Telltale tarafından geliştirildi ve yayımlandı. Batman'i kontrol ederek suçlulara karşı savaştığınız oyun, hikâyeyi çok başarılı bir şekilde işliyor. Oyunun oynanış sistemi de başarılı seviyede.

Telltale şirketinin diğer yapımlarında olduğu gibi Batman - The Telltale Series'te de çeşitli seçimler yapıyorsunuz ve bu seçimler oyunun gidişatını etkiliyor. Seçim yapmanız gerektiğinde ekranda birkaç adet seçenek çıkıyor. Bu seçenekleri seçmek için belirli bir süreniz var.

LEGO Marvel Super Heroes 2

LEGO oyunlarını oynamaktan keyif alan oyuncular için harika bir süper kahraman oyunu bulunuyor. TT Games tarafından geliştirilen LEGO Marvel Super Heroes 2, 2017 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü. Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın üstlendiği yapımda zamanda yolculuk yapan Kang the Conqueror ile mücadele etmeniz gerekiyor.

Aksiyon düzeyinin yüksek olduğu açık dünya oyununda Doctor Strange, Thor, Spider-Man, Hulk, Captain Marvel ve Black Panther dahil olmak üzere pek çok süper kahraman bulunuyor. Özellikle oynanış sistemi konusunda çok başarılı olan yapım sayesinde uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilmeniz mümkün.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Yayıncılığını Square Enix'in üstlendiği Marvel's Guardians of the Galaxy, Eidos-Montréal tarafından geliştirildi. 2021 yılının ekim ayında satışa sunulan video aksiyon macera oyunu hikâyeyi çok başarılı bir şekilde anlatıyor. Çoğu oyuncu tarafından oldukça beğenilen yapım kaliteli grafikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Bu yazıda süper kahraman oyunları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.