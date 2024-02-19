Marvel’s Wolverine Oyununun Yeni Fragmanı Sızdırıldı!
Marvel’s Wolverine oyununun yeni fragmanı ortaya çıktı. Fragmanın yanı sıra sinematik bir sahne de sızdırıldı. İşte heyecan seviyesini artıran videolar!
Marvel’s Wolverine oyununun yeni fragmanı sızdırıldı. Ayrıca oyunda yer alan sinematik bir sahne de gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan görüntüler, oyunun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.
Marvel’s Wolverine Oyununun Yeni Fragmanı Neler Sunuyor?
Geçtiğimiz aylarda Insomniac Games şirketine fidye yazılımı saldırısı yapılmıştı. Bu saldırı ile beraber Marvel’s Wolverine dahil olmak üzere bazı oyunlar hakkında çeşitli görüntüler ve detaylar sızdırılmıştı.
Wolverine oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bir kullanıcı, söz konusu yapımın yeni fragmanını Reddit üzerinden paylaştı. 1 dakika 43 saniye uzunluğundaki video, bölüm tasarımı ve dövüş mekaniği gibi detayları gösteriyor.
New Wolverine Trailer
byu/danoka29 ininsomniacleaks
Farklı bir Reddit kullanıcı ise sinematik bir sahneyi içeren video paylaştı. Bu video 1 dakika 20 saniye uzunluğunda.
Wolverine Cinematic Target
byu/TallMasterShifu ininsomniacleaks
Marvel’s Wolverine Oyununun Çıkış Tarihi Ne Zaman?
PlayStation 5 için özel olarak geliştirilen Marvel’s Wolverine isimli oyunun 2025 veya 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyunun PS5'e çıktıktan bir ya da iki yıl sonra PC platformuna gelme ihtimali de mevcut.
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