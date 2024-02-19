5 Bin TL Değerindeki Sid Meier's Civilization VI Steam'de %91 İndirime Girdi!

Strateji oyunları arasında popülerliğini hiçbir zaman kaybetmeyen Civilization VI, Steam'de dev bir indirime girdi. Oyuncuların severek oynadığı Civilization VI ve indirilebilir tüm ek paketleri kısa süreliğine indirimli bir şekilde bekleyenlerin karşısına çıktı.

Popüler Oyun Kısa Süreliğine Steam'de İndirimde!

Bildiğiniz üzere Steam dolar üzerinden oyunları sunmaya başladığı günden beri birçok oyunu satın almak ve indirmek Türkiye'deki oyuncular için zor bir hal almıştı. Bu nedenle yapılan indirimler, kullanıcılar için oldukça heyecan yaratan bir hamle oluyor.

Tüm zamanların en iyi 4X strateji oyunu olan Civilization VI, 2016'da piyasaya çıktı. Çıkışından bugüne kadar popülerliğini koruyan oyun Steam'de büyük bir indirim aldı. 167.91 dolar fiyat etiketine sahip olan oyun, şu an %91 indirimle 14.97 dolara düştü.

Cilivization 6 Platinum Edition Paketi de 22 Şubat'a kadar indirimde. Bu paket, oynanışı geliştiren yeni medeniyetleri ve senaryoları içeriyor. Aynı zamanda sekiz büyük genişlemeyi içeren Platinum Edition, ana oyun ile birlikte Rise and Fall ve Gathering Storm'a da yer veriyor.

Şu an indirimli sunulan sürümde altı uygarlık ve senaryo paketi de yer alıyor.