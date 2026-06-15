Rockstar Games'ten 14 Yıllık Oyun İçin Sürpriz Güncelleme!

Rockstar Games, uzun süredir sessizliğini koruyan Max Payne serisi için beklenmedik bir adım attı. Şirket, ilk Max Payne oyununun mobil sürümüne sürpriz bir güncelleme yayınlayarak oyuncuların dikkatini çekti. Bu güncelleme ile oyunu yeni mobil cihazlar ile uyumlu hâle getirdi.

Max Payne Mobile Güncellemesi Neler Getiriyor?

Play Store ve App Store üzerinden Türkiye'de 12,99 TL, yurt dışında ise 3,99 dolar fiyatla satın alınabilen Max Payne Mobile, ilk olarak 2012 yılında oyuncularla buluştu. Yıllar içinde yüz binlerce oyuncuya ulaşan yapım için 2023'ten beri başta Android 17 ve Android 16 olmak üzere yeni işletim sistemine sahip cihazlarda ciddi uyumluluk sorunları yaşanıyordu.

Öyle ki oyuncular oyunun açılmaması, sık sık donması ve başlatılırken hata vermesi gibi problemler yaşıyor ve bu nedenle uzun süredir şikâyetçiydi. Hatta oyunun uygulama mağazalarındaki puanlamasına bakarak da bunu rahatça söyleyebiliriz.

Rockstar Games, kısa süre önce Haziran 2026 güncellemesini yayınladı. Böylece az önce bahsettiğimiz sorunların büyük çoğunu çözüme kavuşturdu. Oyuncu geri bildirimlerine göre güncellemenin ardından oyunun daha akıcı şekilde çalıştığı ve açılış sırasında yaşanan hataların ortadan kalktığı belirtiliyor. Ayrıca güncelleme ile birlikte grafik ve performans iyileştirmelerinin de yapıldığı ifade ediliyor.

Max Payne Mobile Güncellemesi Nasıl indirilir?

Max Payne Mobile'ın son sürümünü yüklemek için Android kullanıcılarının Google Play Store'u, iPhone ve iPad kullanıcılarının ise App Store'u açarak oyunun mağaza sayfasına gitmesi yeterli. Eğer güncelleme cihazınız için yayınlandıysa "Güncelle" butonu görünecektir. Buna dokunarak güncelleme işlemini başlatabilirsiniz. Eğer bu buton görünmüyorsa daha sonra tekrardan kontrol edebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Rockstar Games'in bu güncellemeyi yayınlaması Max Payne serisini unutmadığını gösteriyor. Evet güncelleme yeni bir oyun duyurusu kadar heyecan yaratmadı ancak yıllardır çözülemeyen performans sorunlarının giderilmiş olması mobil oyuncular için sevindirici bir gelişme.