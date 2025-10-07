Max Payne Tarzı Aksiyon Oyunu Geliyor! Fragman Yayınlandı

Max Payne tarzı sinematik hikâye anlatımı ile öne çıkan Blackwood'dan duyuru fragmanı geldi. Sanki bir film izliyormuş gibi bir his uyandıran fragman, yeni oyundan neler beklenebileceği hakkında önemli ipuçları sağlıyor. Görünüşe bakılacak olursa oyuncular sadece dövüş mekanikleri sayesinde bile oyundan çıkmak istemeyecek.

Blackwood'un Fragmanı Paylaşıldı

Blackwood'un fragmanı, Max Payne tarzı oyun arayanların severek oynayacağı yeni bir oyunun yolda olduğunu gösteriyor. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan oyun, özellikle dövüş mekanikleri ile ön plana çıkıyor. Oyunda ayrıca Max Payne'de olduğu gibi sola, sağa ve geriye doğru atlayarak ateş etme özelliği bulunuyor.

Yoğun ateş altında olduğunuz anlarda mermilerden korunmak için aracın arkasına saklanabilir, yanınıza gelen düşmanları dövüş becerilerinizi kullanarak etkisiz hâle getirebilirsiniz. Henüz sistem gereksinimleri açıklığa kavuşturulmayan bu oyun, Steam sayfasında yer alan bilgilere göre şimdilik yalnızca İngilizce dilini destekliyor.

Blackwood Nasıl Bir Oyun Olacak?

Blackwood, Anton Blackwood adlı karaktere odaklanan bir oyun olacak. Bu karakterimiz gündüzleri Brooklyn'de küçük bir DVD dükkânını işletiyor. Oyunun bu tarafı, size harika bir rol yapma deneyimi sunuyor. Dükkânınızı dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bununla beraber bir de oyunun karanlık bir yönü var.

Gece olup karanlık çöktüğünde o masum insan kaybolup yerine acımasız bir tetikçi geliyor. Zayıflığa asla yer vermeyen bu karanlık şehirde karakterimizin iki farklı hayatı arasındaki dengeyi korumaya çalışıyoruz ancak bunu yapmak o kadar da kolay olmayacak gibi görünüyor.

Blackwood Ne Zaman Çıkacak?

Oyunun Steam sayfasına göre Blackwood, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Oyunu eğer istek listenize eklerseniz çıkışını gerçekleştirdiğinde size bununla ilgili bilgilendirmede bulunulacaktır. Bu bildirim sayesinde oyunu piyasaya sürülür sürülmez oynayabilir ve Anton Blackwood'a bu yolculuğunda eşlik edebilirsiniz.