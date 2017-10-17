  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Melih Gökçek Görevden Alındı Haberleri Sosyal Medyayı Karıştırdı

Melih Gökçek Görevden Alındı Haberleri Sosyal Medyayı Karıştırdı

melih gökçek
İrem Sayın
İrem Sayın Sosyal Medya
YORUM YAZ

Melih Gökçek’in görevden alınacağı bir süredir sosyal medyanın odağındaydı. Ancak artık söz konusu ‘iddialar’ sosyal medya için neredeyse kesin.

Biliyorsunuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medyayı özellikle de Twitter’ı çok sever. 4 gündür tweet atmayan başkan, iddiaların güçlenmesinde en büyük payı oluşturdu. Hal böyle olunca da ‘#direnmelih’ hashtag’i kısa sürede tt oldu. İşte kırıp geçiren tweetlere örnekler:

Gördüğünüz gibi sosyal medya başkanına sahip çıkıyor, Twitter alemi @06melihgokcek'i yedirtmeme konusunda kararlı!

Yeni Üniversite Sistemi YÖKS'e Twitter Kullanıcılarının Efsane Tepkileri SOSYAL MEDYA Yeni Üniversite Sistemi YÖKS'e Twitter Kullanıcılarının Efsane Tepkileri

Twitter'da Fotoğrafı Caps Konusu Olan Kız Fena Ayar Verdi SOSYAL MEDYA Twitter'da Fotoğrafı Caps Konusu Olan Kız Fena Ayar Verdi

Sosyal Medya Linci Can Alıyordu SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Linci Can Alıyordu

ETİKETLER: twitter

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

VLC Media Player VLC Media Player
VLC Media Player VLC Media Player açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak dağıtılan gelişmiş bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
Windows Media Player Windows Media Player
Windows Media Player Daha estetik ve daha kullanışlı hale gelen yeni Windows Media Player 11 Türkçe sürümü ile karşınızda. ÜCRETSİZ
Rockstar Social Club Rockstar Social Club
Rockstar Social Club Rockstar Social Club ile Rockstar oyunlarını bilgisayarınızda oynayabilirsiniz ÜCRETSİZ
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım ikinci el alışveriş yapmayı kolaylaştıran bir uygulamadır ÜCRETSİZ
Twitter Twitter
Twitter Twitter, en popüler sosyal medya araçlarından biri olan Twitter'ın Android uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Derya Abla Kahve Falı Derya Abla Kahve Falı
Derya Abla Kahve Falı Derya Abla Kahve Falı ile kahve falınıza baktırabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Media Player Classic Home Cinema Media Player Classic Home Cinema
Media Player Classic Home Cinema Codec yüklemenize gerek kalmadan her formatı sorunsuzca çalıştıran MPC-HC, az yer kaplaması ve hızıyla eski medya oynatıcınızın yerini almaya aday. ÜCRETSİZ
XMedia Recode XMedia Recode
XMedia Recode XMedia Recode neredeyse bilinen tüm ses ve video formatlarını birbirine dönüştürebilen ücretsiz bir yazılımdır. ÜCRETSİZ
AVI Media Player AVI Media Player
AVI Media Player AVI Media Player, sabit diskiniz üzerinde yer alan AVI uzantılı video dosyalarınız oynatabileceğiniz ücretsiz bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ

YORUMLAR