Melih Gökçek Görevden Alındı Haberleri Sosyal Medyayı Karıştırdı

Melih Gökçek’in görevden alınacağı bir süredir sosyal medyanın odağındaydı. Ancak artık söz konusu ‘iddialar’ sosyal medya için neredeyse kesin.

Biliyorsunuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medyayı özellikle de Twitter’ı çok sever. 4 gündür tweet atmayan başkan, iddiaların güçlenmesinde en büyük payı oluşturdu. Hal böyle olunca da ‘#direnmelih’ hashtag’i kısa sürede tt oldu. İşte kırıp geçiren tweetlere örnekler:

Son savunma hattını da yarmışlar. İş ciddi bu sefer... #DirenMelih pic.twitter.com/RfnCBVK5ZS — MELTEM POLAT (@meltempolat0) 16 Ekim 2017

Ankaralilar haric melih gokcegin gidisi ile ilgili espri yapmak yasaklansin. Cefasini biz cektik, sefasini biz surcez #direnmelih — av. john galt (@johngalttt) 16 Ekim 2017

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde halk toplanmaya başladı #DirenMelih pic.twitter.com/JOuHfbfLGF — AfedersinizGregor (@bizimgregor) 16 Ekim 2017

#DirenMelih Melih Gökçek görevden alınırsa, başkanlık otomatik olarak kendisinden önceki Karamanoğulları Beyliğine geçecek. — Oha kavga çıktı (@buyedincihesap) 16 Ekim 2017

Gördüğünüz gibi sosyal medya başkanına sahip çıkıyor, Twitter alemi @06melihgokcek'i yedirtmeme konusunda kararlı!