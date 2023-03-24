Microsoft'un Activision Blizzard Satın Alımı Hakkında Önemli Gelişme!

Microsoft - Acitivison Blizzard satın alımı hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), söz konusu satın alma işleminin konsol piyasasındaki rekabete zarar vermeyeceğini düşünse de bulut tabanlı oyunlar üzerindeki etki konusunda hâlâ endişe duyuyor.

Microsoft'un Activision Blizzard Satın Alımına Dair Yeni Gelişme

CMA, ilk olarak şubat ayında yayımladığı raporunu ilgili taraflarla yapılan istişarenin ardından yeni kanıtlara dayanarak güncelledi. Yapılan bir açıklamaya göre CMA, satın alma işleminin Birleşik Krallık'ta konsol oyunlarıyla ilgili rekabette genel olarak önemli bir etkiye yol açmayacağı sonucuna ulaştı.

Satın alma ile ilgili uzun bir süredir duyulan en büyük endişe, Microsoft'un Call of Duty dahil olmak üzere Activision oyunlarını Xbox ekosistemine özel hâle getirme ihtimali. CMA raporu, anlaşmanın ardından CoD serisinin Xbox'a özel hâle getirmenin Microsoft için ticari olarak yararlı olmayacağını belirtiyor.

Söz konusu nedenden ötürü Call of Duty oyunlarını Xbox platformuna özel hâle getirilmesi yerine PlayStation konsollarına çıkarmaya devam ettirilmesinin daha kârlı olacağı düşünülüyor. Yaşanan bu gelişme, 26 Nisan tarihinde verilmesi beklenen CMA'nin nihai kararından önce satın alma işlemine yeşil ışık yakıldığını gösteriyor.

Microsoft - Activision Blizzard satın alımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.