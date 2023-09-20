Xbox Başkanından, Sızan Microsoft Belgelerine Yanıt Geldi!

Xbox başkanı Phil Spencer, geçtiğimiz gün sızan gizli Microsoft belgelerini "oldukça eski" olarak nitelendirdi ve planların tamamen değiştiğini söyledi.

Şirketin FTC ile olan yasal mücadelesi sırasında kamuoyuna sızan bu belgeler, Xbox'ın gelecek planları hakkında önemli bilgiler içeriyordu. Belgeler yeni bir konsoldan yepyeni oyunlara pek çok detayı ortaya çıkarmıştı.

Sızan materyal daha fazla incelendiğinde, Phil Spencer'ın potansiyel bir Nintendo satın almasına olan ilgisini dahi ortaya çıkarmıştı ancak Microsoft şimdiye kadar sızıntı hakkında resmî olarak yorum yapmamıştı.

Phil Spencer Sızan Belgelerdeki Verileri Yalanladı

Sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada Spencer sızıntıyı kabul etti ve eski e-posta ve belgelerin yayılmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Spencer, heyecan verici gelişmelerin yolda olduğunu ima etti ve doğru zaman geldiğinde Microsoft'un gerçek planlarını paylaşacağı sözünü verdi.

Sızan bilgilerin ne kadar doğru olduğunu göreceğiz, öyle ki belgelere göre en yakın şey önümüzdeki yıl gerçekleşmesi planlanan disksiz Xbox Series X yenilemesinin potansiyel sürümü olacak.

Spencer'ın açıklaması şu ana kadar Microsoft'tan gelen tek resmî yanıt olurken, FTC sızıntının sorumluluğunu reddetti ve ABD'li bir yargıç gizli bilgilerin yayınlanmasında Microsoft'un hatalı olduğunu doğruladı.

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