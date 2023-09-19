Microsoft'tan Yeni Disksiz Xbox Series X Geliyor!

Microsoft, Xbox Series X konsolunu 2024 yılında yepyeni bir tasarım ve özelliklerle yenilemeyi planlıyor. Brooklin kod adıyla anılan ve henüz duyurulmamış olan konsol yenilemesi, bu hafta FTC v. Microsoft belgelerinde kazara ortaya çıktı.

Yeni Xbox Series X tasarımı mevcut konsoldan çok daha dairesel görünüyor ve disk sürücüsü olmadan piyasaya sürülecek. Şirketin gizli Microsoft belgelerinde 2 TB depolama alanı (1 TB'den daha fazla), güç dağıtımlı bir USB-C ön bağlantı noktası ve "yepyeni, daha sürükleyici bir kontrol cihazı" olduğu ortaya çıktı.

Disksiz Xbox Series X Nasıl Görünecek?

Kod adı Sebille olan yeni kontrol cihazı bu yıl içinde duyurulacak ve gyro desteği için bir ivmeölçer içerecek. İki tonlu bir renk düzenine sahip olacak ve buluta doğrudan bağlantıyı, Bluetooth 5.2'yi ve muhtemelen güncellenmiş bir "Xbox Wireless 2" bağlantısını destekleyecek.

Microsoft ayrıca kontrol cihazının özellikleri arasında "hassas dokunsal geri bildirim" ve "hoparlör olarak ikiye katlanan VCA dokunsalları" da listeliyor.

Disksiz Xbox Series X Fiyatı

Yeni Xbox Series X tasarımının içine Microsoft ayrıca Wi-Fi 6E desteği, Bluetooth 5.2 ekliyor ve şirket "verimliliği artırmak için" mevcut kalıbı 6nm'ye küçültüyor. Microsoft'un belgesine göre PSU gücü %15 oranında azaltılacak. Microsoft, yeni cihazın fiyatını Xbox Series X ile aynı olacak şekilde 499 dolar olarak belirlemiş durumda.

Microsoft yeni Xbox Series X'i Kasım ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Peki sizin yeni Xbox Series X'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.