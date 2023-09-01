Büyüleyici Rengiyle Xbox Series S Türkiye’de Satışta!

Kullanıcıların heyecanla beklediği gün geldi. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan siyah renge ve “1 TB” depolama alanına sahip olan Xbox Series S konsolun Türkiye satışı da başladı. Şimdiye kadar sadece beyaz renkte ve 512 GB SSD depolama alanı ile alınabilen Xbox Series S oyun konsolu, artık siyah renkli olarak 1 TB SSD depolama alanıyla da elde edilebiliyor.

Xbos Series S Serisinin Fiyatı ve Özellikleri

Türkiye’de şuan 18.999 TL fiyatla satın alınabiliyor. Türkiye’de beyaz renkli ve 512 GB SSD’li versiyon içinse 15.999 TL vermek gerekiyor. 1 TB SSD’ye sahip Xbox Series X ise şu an Türkiye’de tam 29.999 TL‘ye satılıyor.

1 TB depolama alanı ve siyah renk ile birçok kişiyi daha fazla memnun edecek izlenimi oluşturan konsol, teknik olarak 512 GB’lık beyaz modelden herhangi fark sahip değil. Series X ile aynı güçte bir işlemciyle geliyor ve 4K oyunculuğa odaklanmadığından 4 teraflop gücünde bir GPU taşıyor. 10 GB GDDR6 RAM ile gelen ancak oyun geliştiricilere 7,5 GB RAM alanı veren konsol, direkt olarak 1440p oyunculuğu hedefliyor.

Series S 4K UHD Blu-Ray bir optik sürücü barındıran ve dahili depolaması arkaya takılan 1 TB harici kart ile artırılabilen konsol, inanılmaz ışık / gölge detayları sunan Ray Tracing desteğine de sahip ve ses konusunda da ciddi özellikler taşıyor.

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