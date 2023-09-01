Büyüleyici Rengiyle Xbox Series S Türkiye’de Satışta!
Beklenen haber geldi. Artık Xbox Series S konsol Türkiye' de satışta. Mükemmel rengi onu bekleyenleri daha da heyecanlandırdı. İşte rengi ve özellikleri!
Kullanıcıların heyecanla beklediği gün geldi. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan siyah renge ve “1 TB” depolama alanına sahip olan Xbox Series S konsolun Türkiye satışı da başladı. Şimdiye kadar sadece beyaz renkte ve 512 GB SSD depolama alanı ile alınabilen Xbox Series S oyun konsolu, artık siyah renkli olarak 1 TB SSD depolama alanıyla da elde edilebiliyor.
Xbos Series S Serisinin Fiyatı ve Özellikleri
Türkiye’de şuan 18.999 TL fiyatla satın alınabiliyor. Türkiye’de beyaz renkli ve 512 GB SSD’li versiyon içinse 15.999 TL vermek gerekiyor. 1 TB SSD’ye sahip Xbox Series X ise şu an Türkiye’de tam 29.999 TL‘ye satılıyor.
1 TB depolama alanı ve siyah renk ile birçok kişiyi daha fazla memnun edecek izlenimi oluşturan konsol, teknik olarak 512 GB’lık beyaz modelden herhangi fark sahip değil. Series X ile aynı güçte bir işlemciyle geliyor ve 4K oyunculuğa odaklanmadığından 4 teraflop gücünde bir GPU taşıyor. 10 GB GDDR6 RAM ile gelen ancak oyun geliştiricilere 7,5 GB RAM alanı veren konsol, direkt olarak 1440p oyunculuğu hedefliyor.
Series S 4K UHD Blu-Ray bir optik sürücü barındıran ve dahili depolaması arkaya takılan 1 TB harici kart ile artırılabilen konsol, inanılmaz ışık / gölge detayları sunan Ray Tracing desteğine de sahip ve ses konusunda da ciddi özellikler taşıyor.
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