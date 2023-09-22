Microsoft Surface Laptop Studio 2 Tanıtıldı: Özellikleri Neler?

Microsoft Surface Laptop Studio 2 modeli tanıtıldı. Yapılan tanıtımla birlikte Microsoft Surface Laptop Studio 2 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Microsoft tarafından piyasaya sürülen yeni dizüstü bilgisayar modeli neler sunuyor?

Microsoft Surface Laptop Studio 2 Özellikleri

Ekran Boyutu : 14,4 inç

: 14,4 inç Ekran Çözünürlüğü : 2400 x 1600 piksel

: 2400 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Piksel Yoğunluğu : 200 PPI

: 200 PPI İşlemci : 13. Nesil Intel Core i7-13700H

: 13. Nesil Intel Core i7-13700H Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB) / NVIDIA GeForce 4060 (8 GB) / NVIDIA RTX 2000 (8 GB) / Intel Irix Xe

: NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB) / NVIDIA GeForce 4060 (8 GB) / NVIDIA RTX 2000 (8 GB) / Intel Irix Xe RAM : 16 GB / 32 GB / 64 GB LPDDR5x

: 16 GB / 32 GB / 64 GB LPDDR5x Depolama : 512 GB / 1 TB / 2 TB SSD

: 512 GB / 1 TB / 2 TB SSD Kamera: 1080p

14,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Surface Laptop Studio 2, 2400 x 1600 piksel çözünürlük, 200 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 13. Nesil Intel Core i7-13700H işlemcinin yer aldığı laptopta 16 GB, 32 GB ve 64 GB RAM seçenekleri mevcut.

Microsoft tarafından üretilen dizüstü bilgisayar modelinin ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB), NVIDIA GeForce 4060 (8 GB), NVIDIA RTX 2000 (8 GB) ve Intel Irix Xe bulunuyor. Kullanıcılar laptop modelini özelleştirme imkânına sahip.

Intel Iris Xe ekran kartına sahip olan sürümde standart kullanımda 19 saate kadar, 2 TB SSD ve NVIDIA marka ekran kartının yer aldığı versiyonda ise standart 16 saate kadar pil ömrü elde edildiği belirtiliyor.

Microsoft Surface Laptop Studio 2 Fiyatı

Çok şık bir görünüme sahip olan Surface Laptop Studio 2 için 1.999 dolar başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

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