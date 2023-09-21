Uygun Fiyatlı Tablet Xiaomi Redmi Pad SE Türkiye'de Satışa Sunuldu

Fiyatı ve özellikleri ile dikkat çeken Xiaomi Redmi Pad SE, Türkiye'de satılmaya başlandı. Xiaomi, ilk satışa özel olarak Xiaomi Store, mi.com ve seçili satış noktalarında 30 Eylül tarihine kadar 300 TL indirim fırsatı sunuyor.

Xiaomi Redmi Pad SE Özellikleri

Ekran Boyutu : 11 inç

: 11 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1200 piksel

: 1920 x 1200 piksel Ekran Yenileme Hızı : 30Hz - 90Hz

: 30Hz - 90Hz İşlemci : Snapdragon 680

: Snapdragon 680 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek RAM : 4 GB / 6 GB / 8 GB

: 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 8 MP

: 8 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS

: 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS

: 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS Bluetooth : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 Batarya Kapasitesi : 8.000 mAh

: 8.000 mAh Kablolu Şarj : 10W

: 10W Yazılım : Android 13 tabanlı MIUI Pad 14

: Android 13 tabanlı MIUI Pad 14 Ağırlık: 478 gram

11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Pad SE, 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 30Hz - 90Hz yenileme hızı sunuyor. TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasına sahip tablette 180Hz dokunmatik örnekleme oranı mevcut.

Dolby Atmos destekli dört adet stereo hoparlörün yer aldığı cihazda Snapdragon 680 işlemcisi bulunuyor. 128 GB depolama alanına sahip tablet, 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor.

Redmi Pad SE Fiyatı

Grafit grisi, lavanta moru ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle beraber gelen Redmi Pad SE modelinin 6 GB RAM'e sahip sürümü 6 bin 99 TL tavsiye edilen fiyatıyla satışa sunuldu.

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