Uygun Fiyatlı Tablet Xiaomi Redmi Pad SE Türkiye'de Satışa Sunuldu
Uygun fiyatı ve özellikleri ile öne çıkan Xiaomi Redmi Pad SE Türkiye'de satışa sunuldu. İşte şık tasarıma sahip yeni tablet modeline dair ayrıntılar!
Fiyatı ve özellikleri ile dikkat çeken Xiaomi Redmi Pad SE, Türkiye'de satılmaya başlandı. Xiaomi, ilk satışa özel olarak Xiaomi Store, mi.com ve seçili satış noktalarında 30 Eylül tarihine kadar 300 TL indirim fırsatı sunuyor.
Xiaomi Redmi Pad SE Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 30Hz - 90Hz
- İşlemci: Snapdragon 680
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS
- Ön Kamera: 5 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh
- Kablolu Şarj: 10W
- Yazılım: Android 13 tabanlı MIUI Pad 14
- Ağırlık: 478 gram
11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Pad SE, 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 30Hz - 90Hz yenileme hızı sunuyor. TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasına sahip tablette 180Hz dokunmatik örnekleme oranı mevcut.
Dolby Atmos destekli dört adet stereo hoparlörün yer aldığı cihazda Snapdragon 680 işlemcisi bulunuyor. 128 GB depolama alanına sahip tablet, 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor.
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