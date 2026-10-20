Motorola'nın Yeni Telefonu Performans Testinde! 12 GB RAM'i Var

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu Razr Flex'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Razr Flex Geekbench'te görüldü. Böylece telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Motorola Razr Flex Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Geniş ekrana sahip katlanabilir telefon Motorola Razr Flex, Geekbench testine girdi. Telefon, tek çekirdek testinde 2 bin 669 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 837 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Geekbench'te tek çekirdek puanı, işlemcinin tek çekirdekteki işlem performansı hakkında fikir veriyor. Bu, uygulamaların açılması ve günlük kullanım sırasında cihazın hızlı tepki vermesine katkı sağlayabilir.

Telefonun 2 bin 669 puanlık tek çekirdek puanı, güçlü bir işlemci performansına işarete diyor fakat sosyal medya veya internette gezinme esnasındaki akıcılığı tek başına bu puan belirlemez. Geekbench testindeki çoklu çekirdek puanı, işlemcinin birden fazla çekirdeği kullanarak gerçekleştirdiği işlemlerdeki toplam performansı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Çoklu çekirdek testinde alınan 8 bin 837 puan, video düzenleme gibi işlemci gücü gerektiren uygulamalarda yüksek performans potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Bu arada Geekbench testinde telefonun Android 17 işletim sistemine sahip olacağı ortaya çıktı.

Motorola Razr Flex'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Geekbench'te ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor. İşlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Motorola Razr Flex Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Razr Flex'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr Fold, Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Razr 70 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda Motorola Razr Flex'in katlanabilir telefonlar arasında oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Telefonun Wuthering Waves gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Telefonda ayrıca video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz şekilde yapılabilecektir.