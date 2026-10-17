Samsung, One UI 10 ile Arayüzü Tamamen Değiştirebilir

Samsung'un Galaxy telefonlarında kullandığı One UI arayüzü, 10. sürümüyle köklü bir değişime hazırlanıyor olabilir. Samsung hakkındaki isabetli bilgileriyle tanınan Ice Universe, One UI 10 için "daha önce görülmemiş" değişiklikler ifadesini kullandı. Yeni arayüz ilk olarak Galaxy Z Fold9 ile gelecek gibi görünüyor.

Ice Universe One UI 10 Hakkında Ne Dedi?

Ice Universe, 17 Ekim 2026 sabahı X'teki gönderisinde bilgiyi bağımsız bir kaynağın doğruladığını yazdı. Bir kullanıcı One UI 10'un Galaxy Z Fold9 ile mi yoksa Galaxy S28 ile mi geleceğini sorunca tek kelimeyle "Fold9" yanıtını verdi. Weibo'daki gönderisinde ise One UI 9.5'i klasik tasarımlı son sürüm olarak tanımladı.

Samsung yeni One UI sürümlerini son yıllarda katlanabilir telefonlarıyla tanıtıyor. One UI 8 ilk olarak Galaxy Z Fold7 ile, One UI 9 ise Galaxy Z Fold8 serisiyle gelmişti. Samsung yeni katlanabilir telefonlarını genellikle temmuzda tanıtıyor, yani One UI 10 da 2027 yazında ortaya çıkabilir.

One UI 10'da Neler Değişebilir?

Ice Universe değişikliklerin ne olduğunu açıklamadı. Benzer bir değişiklik geçen hafta da gündeme gelmişti: Phonefuturist adlı kaynak, Samsung'un Google ile birlikte yapay zekâyı işletim sisteminin içine yerleştiren büyük bir yenilik üzerinde çalıştığını ileri sürmüştü. Şirket içinde Galaxy OS adıyla da anılan bu projeyi o zaman Galaxy S28 dönemine bağlamıştı.

Samsung temmuzda Fluid AI adını verdiği bir arayüz konsepti göstermişti. Bu tasarımda uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine kullanıcının ne yaptığına göre büyüyüp küçülen bilgi kartları öne çıkıyor. Örneğin bir toplantı hatırlatması takvimi, yol tarifini ve ilgili kişileri tek ekranda topluyor. Samsung bu konseptin hangi One UI sürümüne geleceğini açıklamamıştı.

Galaxy Telefonlara Sıradaki Güncelleme Ne Zaman Gelecek?

One UI 9'un dağıtımı hâlâ sürüyor; Samsung son olarak Galaxy A56 ve A36 için güncellemeyi yayımladı. Sıradaki sürüm One UI 9.5 olacak ve büyük olasılıkla Galaxy S27 serisiyle gelecek. Samsung One UI 9.5'i Galaxy S26 serisinde test etmeye başlamıştı.

Editörün Yorumu

One UI yıllardır kararlı ama kalabalıklaşan bir arayüz olarak görülüyor ve 10. sürüm köklü bir yenilik için doğru zaman olabilir. Bana göre Ice Universe'ün Samsung konusundaki isabet oranı ve Phonefuturist'in de benzer bir değişikliği işaret etmesi bu bilgiyi ciddiye almak için yeterli. Öte yandan ortada henüz ne bir yazılım kodu ne de ekran görüntüsü var. Yapay zekâ ağırlıklı bir arayüzün eski Galaxy modellere ne kadar geleceği ise One UI 10'un asıl sınavı olacak.