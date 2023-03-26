Naci Görür'den İstanbul Depremi İçin Yeni Uyarı: 7 Madde Sıraladı!

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremine yönelik yeni bir uyarıda bulundu. Prof. Dr. Görür, büyük depreme yönelik alınması gereken önlemleri sıraladı. Yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Aynı gün içinde saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem olmuştu. Pek çok ilde büyük yıkıma yol açan deprem felaketinin ardından olası İstanbul depremi gündem oldu.

Naci Görür İstanbul Depremi İçin Alınması Gereken Önlemleri Açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi için alınması gereken önlemlere yönelik sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Görür tarafından paylaşılan 7 madde şu şekilde: