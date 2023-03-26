Naci Görür'den İstanbul Depremi İçin Yeni Uyarı: 7 Madde Sıraladı!
Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremi ile ilgili önemli bir açıklamada yaptı. Yapılan açıklamada alınması gereken önlemler 7 maddede sıralandı.
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremine yönelik yeni bir uyarıda bulundu. Prof. Dr. Görür, büyük depreme yönelik alınması gereken önlemleri sıraladı. Yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.
6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Aynı gün içinde saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem olmuştu. Pek çok ilde büyük yıkıma yol açan deprem felaketinin ardından olası İstanbul depremi gündem oldu.
Naci Görür İstanbul Depremi İçin Alınması Gereken Önlemleri Açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi için alınması gereken önlemlere yönelik sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Görür tarafından paylaşılan 7 madde şu şekilde:
- İstanbul ve yakın çevresindeki çoğu sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri Marmara Bölgesinin dışına çıkartılmalı, bunun için Anadolu’da uygun ortamlar hazırlanmalı ve teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.
- İstanbul’a nüfus celbedecek olan yatırımlar durdurulmalı ve İstanbul’dan Anadolu'ya göç hızlandırılmalı ve devlet eliyle özendirilmelidir.
- İstanbul’da daha fazla bina ruhsatı verilmemeli imar ve iskan kısıtlanmalıdır.
- İstanbul’da altyapı ve yapı stoku hızla elden geçirilmeli ve deprem dirençli yapılmalıdır.
- Bu işleri aksatacak yasalar yerine yenileri çıkartılmalıdır.
- Bina muayeneleri vatandaş isteğine bağlı olmadan bizzat ve hızla devlet eliyle geçekleştirilmelidir.
- Deprem dirençsiz binalar bizzat devlet tarafından dirençli hale getirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Eğer vatanda da işin içine sokulacaksa, uzun süreli ucuz kredi verilmelidir.
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