Deprem Uyarıları ile Bilinen Naci Görür Kimdir?

Naci Görür; 1947 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremleri bilmesiyle birlikte sosyal medyada gündem olan Naci Görür; jeolog, sedimantoloji, deniz jeolojisi uzmanı ve deprem bilimcidir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapıyor. Depremsellik, havza analizi konularında çeşitli araştırmalar yapmıştır. Ayrıca Marmara Denizi ile depremle alakalı da kamuoyunu sürekli bilgilendirmiştir.

Naci Görür’ ün Kariyer Yaşamı

Deprem uzmanı Naci Görür, 1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 1971 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayıp ardından İTÜ’de öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Burada 1973’e kadar görev yaptı.

1977 yılındaysa Milli Eğitim Bakanlığı’ndan burs aldı. Aldığı bursla İngiltere’ye gidip Imperial College of London’da doktorasını yaptı. Daha sonra 1978 yılında Türkiye’ye döndü. 1983’te İTÜ’de doçent olarak kariyerine devam etti. 1989 yılındaysa profesör unvanına sahip oldu.

Takvimler 1983’ü gösterirken 40 yaşını aşmayan ve parlak bilim insanlarının layık görüldüğü TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü kazandı. İstanbul NATO Zirvesi’nde takdim edilen Barış ve Güvenlik İçin Bilim Ödülünü (NATO BİLİM Ödülü) 2004 yılında aldı.

Prof. Dr. Naci Görür; 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) seçildi. Hükümet 2011 yılında TÜBA üyelerinin kendileri tarafından seçilmesini ön gören yasa değişikliğinden dolayı istifa etti. 17 Ekim 2022 yılından itibarense Stanford ile Elsevier Üniversitesi tarafından her sene yapılan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alıyor. Bu liste, Bilim Akademisi adresi altındadır.

Naci Görür’ün Kahramanmaraş Uyarısı

Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bilim insanlarından Naci Görür, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleriyle ilgili daha önceden uyarı yapmıştı. Depremlerden 3 gün önce uyarı yapan Naci Görür önemli açıklamalara imza attı. Ünlü jeoloji uzmanı; deprem öncesinde alınması gereken önlemlerden bahsetti. Görür: “Bu çağda bizim canlarımızı toprağa vermemiz gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Ben buna bir bilim insanı olarak isyan ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremlerinin ardından uyarılarına devam ediyor. Kayseri’de yaşanan depremlerin sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin fay parçalarında kırılmalara sebep olduğunu belirtti. Bundan dolayı 5 ilde deprem uyarısında bulundu. Ünlü deprem bilimci; Sivas, Erzincan-Karlıova, Kayseri, Malatya ve Adana’da depremlerin yaşanabileceğini belirtti.

Depremlerle ilgili farklı söylemlerde bulunabilen ve açıklamalarıyla her seferinde gündeme oturan Frank Hoogerbeets Kimdir? Gerçekten Deprem Kahini mi? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.