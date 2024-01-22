Netflix'in En Popüler Özelliklerinden Biri Kaldırılıyor!

Netflix, yıllardır platformda yer alan ve birçok kullanıcının da faydalı bulduğu "eşleşme puanı" özelliğini platformdan kaldırmaya hazırlanıyor.

Netflix'te izleyebileceğiniz yeni içerikler önerilirken, daha önce izlediğiniz içerikler baz alınarak önerilen içerikle olan aralarındaki uyumu temsil etmek adına bir eşleşme puanı belirtiliyor ve bu puanın yüksekliğine göre kullanıcılar içeriği sevip sevmeyeceğine karar verebiliyor.

Ancak New York Times'a göre izleyiciler bu özelliği "kafa karıştırıcı" buluyor ve Netflix bu nedenle özelliği platformdan kaldırmayı planlıyor.

Netflix'in "Eşleşme Puanı" Özelliği Kaldırılıyor

İlk olarak 2021'de "Beni Şaşırt" seçeneğinin ardından platformdaki yerini alan eşleşme puanı özelliği, esasında Netflix'in temel öneri algoritmasına ekstra bir şey katmadan, önerileri puanlama sistemine çevirmekle yükümlü.

Netflix, kullanıcıların özelliği kafa karıştırıcı bulması nedeniyle bu özelliğin yerini etiket sistemiyle doldurmayı planlıyor. Şirketin New York Times'a yaptığı açıklamaya göre Netflix, etiketlerin diğer yayın platformlarına kıyasla başarısının anahtarı olduğuna inanıyor. Şirket, etiketlerin izleyicileri oynat tuşuna basmaya ve platformla etkileşimlerini sürdürmeye ikna etmeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

Şimdilik konuya dair gelişmeler bu şekilde. Netflix'in bu özelliği tamamen kaldıracağı henüz kesinleşmiş değil ancak gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarıyor olacağız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.