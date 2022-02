Netflix sürekli olarak güncellenen dizi ve film arşivi ile kullanıcıların favori uygulamalarından birisi olmaya devam ediyor. Şu sıralar izleyecek bir şeyler bulmakta zorlanıyorsanız, sizler için derlediğimiz bu listemizde Netflix Dizi Önerileri (Şubat 2022) ile karşınızdayız. Peki bu ayın en iyi Netflix dizileri neler?

Popüler Netflix Dizi Önerileri

All of Us Are Dead

Dark Desire

In from the Cold

Disenchantment

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

Feria: En Karanlık Işık

Brooklyn Nine-Nine

İblis Keser

Archive 81

Raising Dion

Can sıkıntınızın önüne geçebilmek için yeni bir dizi arıyorsanız ancak ne izlemek istediğinize karar veremediyseniz, farklı türlerden ve hikayelerden oluşan bu listemizde size uygun bir şeyler bulabilirsiniz.

1- All of Us Are Dead

Tür: Drama, Gençlik

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun ve dahası

Açıklama: Okudukları lisede bir zombi virüsü salgınının patlak vermesiyle kapana kısılan öğrenciler ya bir çıkış yolu bulacak ya da korkunç bir şekilde enfekte olacak. Eğer zombi salgını temalı dizilerden hoşlanıyorsanız, All of Us Are Dead kesinlikle göz atılması gereken dizilerden birisi.

2- Dark Desire

Tür: Suç, Gizem

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Maite Perroni, Erik Hayser, Alejandro Speitzer ve dahası

Açıklama: Evli olan Alma, evden uzakta tutku dolu bir hafta sonu geçirir. Ancak bir trajediyle sonuçlanan bu kaçamak, onun en yakınlarına ilişkin gerçeği sorgulamasına yol açar.

3- In from the Cold

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

IMDb Puanı: 6,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Margarita Levieva, Cillian O'Sullivan, Lydia Fleming ve dahası

Açıklama: Eskiden Rus ajanı olduğu açığa çıkan bekar bir anne, sinsi bir düşmana karşı verdiği savaşta eşsiz şekilde değiştirme becerileri sergilerken, bir yandan da kızı ile ilgilenmektedir.

4- Disenchantment

Tür: Fantastik, Komedi

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Abbi Jacobson, Eric Andre, Nat Faxon ve dahası

Açıklama: Prenseslik görevleri onu çağırsa da o, içki âlemi yapmayı tercih ediyor. Özgür ruhlu Bean, iblis ve elf dostlarıyla ortalığı birbirine katarken kralı çileden çıkarıyor.

5- The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

Tür: Gizem, Suç, Drama

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Kristen Bell, Michael Ealy, Tom Riley ve dahası

Açıklama: Şaraba, haplara ve güvece düşkün, hayal gücü geniş bir kadın olan Anna yakışıklı komşusunu takıntı hâline getirir ve bir cinayete tanık olur. Ama gördükleri gerçek midir?

6- Feria: En Karanlık Işık

Tür: Suç, Gerilim

IMDb Puanı: 5,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Carla Campra, Ana Tomeno, Isak Ferriz ve dahası

Açıklama: Ebeveynlerinin ölümle sonuçlanan bir tarikat ritüeline katıldığını öğrenen iki kız kardeş, artık yeni bir gerçeklikle ve doğaüstü durumlarla karşı karşıyadır.

7- Brooklyn Nine-Nine

Tür: Suç, Komedi, Durum Komedisi

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Andy Samberg, Andre Braugher, Stephanie Beatriz ve dahası

Açıklama: Zeki ama toy Brooklynli dedektif Jake Peralta, ekibinin başına titiz bir yüzbaşının atanması üzerine kurallara uymayı ve bir takım oyuncusu olmayı öğrenmeye mecbur kalır.

8- İblis Keser

Tür: Anime

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Natsuki Hanae, Akari Kito, Hiro Shimono ve dahası

Açıklama: Bir iblis saldırısında ailesi katledilen ve kız kardeşi lanetlenen Tanjiro, laneti kaldırmanın bir yolunu bulmak ve intikam almak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

9- Archive 81

Tür: Gizem, Bilim Kurgu, Gerilim

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Mamoudou Athie, Dina Shihabi, Matt McGorry ve dahası

Açıklama: Birtakım hasarlı videokasetleri onaran bir arşivci, bunların kayıp yönetmeninin ve şeytani bir tarikatın karıştığı gizemli olayların içine çekilir.

10- Raising Dion

Tür: Aile, Çocuk

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Alisha Wainwright, Ja'Siah Young, Jazmyn Simon ve dahası

Açıklama: Dul bir anne, oğlunun yeni ortaya çıkan süper güçlerini çevreleyen gizemi çözmek için kolları sıvar ve onun olağanüstü yeteneklerini gizlemeye çalışır.

Netflix Aksiyon Dizisi Önerileri

The Witcher

Narcos

The Last Kingdom

Vikings

Snowpiercer

1- The Witcher

Tür: Aksiyon, Fantastik, Drama

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan ve dahası

Açıklama: Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor. Çoğumuzun oyun serisi ile tanıdığı ancak aslında kitaplardan uyarlama olan bu dizi, son dönemlerin en başarılı yapımlarından birisi olarak ele alınıyor.

2- Narcos

Tür: Aksiyon, Gerilim, Drama, Suç

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Wagner Moura, Pedro Pascal, Boyd Holdbrook ve dahası

Açıklama: Bu gangster dizisinde, Kolombiya'nın şiddet dolu ve güçlü uyuşturucu kartellerinin gerçek hikayesini izleyeceksiniz. Pablo Escobar'ın yükseliş, zirve ve düşüş dönemlerini ele alan dizi, izleyenleri sürüklemeyi başarıyor.

3- The Last Kingdom

Tür: Aksiyon, Dönem

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Alexander Dreymon, Emily Cox, David Dawson ve dahası

Açıklama: Büyük Alfred, krallığını İskandinavyalı istilacılara karşı savunurken, Sakson olarak doğup Vikingler tarafından yetiştirilen Uhtred, doğuştan gelen hakkını arar. Dönemsel dizileri seviyor ve orta çağ havasından hoşlanıyorsanız, The Last Kingdom sizin için biçilmiş kaftan olabilir.

4- Vikings

Tür: Aksiyon, Dönem, Politik

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Travis Filmmel, Katheryn Winnick, Clive Standen ve dahası

Açıklama: Viking kahramanı Ragnar Lothbrok’un, ileriyi göremeyen, yetersiz bir lidere meydan okuyarak Norse sınırlarını nasıl genişlettiğini seyrettiğimiz gerçekçi bir dram. İsminden de tahmin edebileceğiniz üzere Vikingleri konu edinen dizi, listemizde yer alan bir başka dönemsel aksiyon dizisi olarak öne çıkıyor.

5- Snowpiercer

Tür: Aksiyon, Suç, Bilim Kurgu, Politik

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Summer ve dahası

Açıklama: Dünya buzlarla kaplanınca hayatta kalan son insanlar dünyanın çevresini dolaşan dev bir trende yaşar. Ama trendeki hassas dengeyi bozmadan birlikte yaşamak çok zordur. Peki bu insanlardan kaçı, bu zorlu macerada hayatta kalmayı başarabilecek?

Netflix Belgesel Dizisi Önerileri

Rise of Empires: Ottoman

Explained

Roman Empire

Gezegenimiz

Neymar: Kusursuz Kaos

1- Rise of Empires: Ottoman

Tür: Belgesel, Askeri Belgesel

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Charles Dance, Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün ve dahası

Açıklama: Osmanlı Sultanı II. Mehmet, Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i fethetmek üzere destansı bir sefere çıkar ve tarihin akışını yüzyıllar boyunca değiştirir. İstanbul'un fethini konu edinen bu belgesel, tarihimizle ilgili bazı ince ayrıntıları gözler önüne seriyor.

2- Explained

Tür: Belgesel

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: -

Açıklama: Vox'un bu aydınlatıcı dizisi kripto paranın yükselişi, diyetlerin neden başarısız olduğu ve K-popun çılgın dünyası gibi çok çeşitli konuları derinlemesine inceliyor. Merak edilen konulara değinen ve bunlara açıklık getiren Explained, keyifli bir belgesel serisi olarak dikkat çekiyor.

3- Roman Empire

Tür: Belgesel, Tarihi Belgesel

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Sean Bean, Aaron Jakubenko, Edwin Wright ve dahası

Açıklama: Belgesel ile şaşaalı bir tarihî efsaneyi şık bir şekilde harmanlayan bu dizi, Komodus, Jül Sezar ve Caligula'nın şiddet dolu saltanatlarını anlatıyor. Eğer tarihi ve askeri belgesellerden hoşlanıyorsanız, Roman Empire dikkate almanız gereken dizilerden birisi diyebiliriz.

4- Gezegenimiz

Tür: Belgesel, Doğa Belgeseli

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Davia Attenborough

Açıklama: Muazzam bir içeriğe sahip olan bu çarpıcı belgeselde, gezegenimizin doğal güzelliğine şahit olurken iklim değişikliğinin tüm canlıları nasıl etkilediğini göreceksiniz. Doğanın kayda değer güzelliklerine daha yakından göz atmak isterseniz, bu doğa belgeseline göz atmalısınız.

5- Neymar: Kusursuz Kaos

Tür: Belgesel, Biyografik Belgesel

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Neymar Jr

Açıklama: Dünya çapında sevilse de eleştiri oklarını daima üzerine çeken Neymar, özel hayatının ve muhteşem futbol kariyerinin iyi ve kötü tarafları hakkında konuşuyor. Futbol tutkunları, Neymar'ın hayatını bu belgeselle daha yakından keşfetme fırsatına sahip oluyor.

Netflix Bilim Kurgu Dizisi Önerileri

Lucifer

Stranger Things

Rick and Morty

The Witcher

Dark

1- Lucifer

Tür: Bilim Kurgu, Suç, Fantastik

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro ve dahası

Açıklama: Cehennemin Efendisi olmaktan bıkan şeytan, Los Angeles'a yerleşir, bir gece kulübü açar ve bir cinayet dedektifiyle ilişki kurar. Bu noktada bilim kurgu ile suç temalarını birleştiren dizilerden hoşlanan takipçilerimiz, Lucifer için oldukça olumlu bir bakış açısına sahip olacaktır.

2- Stranger Things

Tür: Bilim Kurgu, Gençlik, Korku

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard ve dahası

Açıklama: Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar. İlk sezondan bu yana oldukça ses getiren Netflix dizilerinden birisi olan Stranger Things, korku yapıları ile gerilimi doruklara taşıyor.

3- Rick and Morty

Tür: Bilim Kurgu, Komedi, Durum Komedisi

IMDb Puanı: 9,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: -

Açıklama: Parlak zekalı fakat alkolik bilim adamı Rick, başka dünyalara ve alternatif boyutlara çılgın kaçamaklar yaparken huysuz torunu Morty'i de zorla yanında götürür. Her ne kadar animasyon gibi gözüküyor olsa da, Rick and Morty sunduğu içerikle yetişkinlere hitap ediyor.

4- The Witcher

Tür: Aksiyon, Fantastik, Drama, Bilim Kurgu

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan ve dahası

Açıklama: Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor. Çoğumuzun oyun serisi ile tanıdığı ancak aslında kitaplardan uyarlama olan bu dizi, son dönemlerin en başarılı yapımlarından birisi olarak ele alınıyor.

5- Dark

Tür: Bilim Kurgu, Gizem, Suç

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel ve dahası

Açıklama: Bir çocuğun kaybolması, dört aileyi hummalı bir cevap arayışına iter. Bu arayışları, üç nesli kapsayan akıl almaz bir gizemi ortaya çıkarmalarına neden olur. Beyinleri eriten türden bir dizi olan Dark'ı anlayabilmek için her ayrıntıya odaklandığınızdan emin olun.

Netflix Drama Dizisi Önerileri

Peaky Blinders

Sherlock

You

The Queen's Gambit

Lupin

1- Peaky Blinders

Tür: Suç, Drama

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory ve dahası

Açıklama: 1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.

2- Sherlock

Tür: Gizem, Suç, Drama

IMDb Puanı: 9,1

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs ve dahası

Açıklama: Sir Arthur Conan Doyle'un sevilen gizemli hikayelerinin bu güncel versiyonunda, sıra dışı dedektif ipuçlarına ulaşmak için modern Londra sokaklarını arşınlıyor. Sherlock Holmes'un macerasına Benedict Cumberbatch ile ortak olmaya ne dersiniz?

3- You

Tür: Drama, Gerilim

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail ve dahası

Açıklama: Tehlikeli bir cazibeye sahip, ileri derecede obsesif genç bir adam, takıntı hâline getirdiği kişilerin yaşamlarına girmek için sınırları zorlar.

4- The Queen's Gambit

Tür: Drama

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Marielle Heller ve dahası

Açıklama: 1950'lerde bir yetimhanede, küçük bir kız müthiş bir satranç yeteneği sergiler. Ancak yıldızlığa uzanan umulmadık yolculuğunda bağımlılıkla mücadele etmek zorunda kalır. Peki genç büyükusta bu yolda bağımlılıklara karşı göğüs gerebilecek mi?

5- Lupin

Tür: Gizem, Suç, Drama

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme ve dahası

Açıklama: Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar. Omar Sy tarafından canlandırılan karakterimiz, profesyonel hırsızlık macerasını izleyicilerle buluşturuyor.

Netflix Gerilim Dizisi Önerileri

Breaking Bad

Blacklist

Death Note

La Casa De Papel

Mindhunter

1- Breaking Bad

Tür: Gerilim, Suç, Drama

IMDb Puanı: 9,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn ve dahası

Açıklama: Kanserden öleceğini öğrenen bir kimya öğretmeni, ailesinin geleceğini garanti altına almak için metamfetamin üretip satmak üzere eski bir öğrencisiyle kafa kafaya verir. Bu yolda karşılaştığı tehlikeler ise planlarının sık sık değişmesine neden olur.

2- Blacklist

Tür: Gerilim, Suç, Drama

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff ve dahası

Açıklama: FBI'ın arananlar listesindeki kaçak, diğer kötüleri yakalamaları için FBI'a yardım teklifinde bulunur; tek şartı çaylak profil uzmanı Elizabeth Keen'in ortağı olmasıdır. Suç temalı gerilim dizilerinden birisi olan Blacklist, izleyicileri içine çekmeyi başaran bir yapım olarak öne çıkıyor.

3- Death Note

Tür: Gerilim, Suç, Anime

IMDb Puanı: 9,0

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: -

Açıklama: Gizemli bir deftere sahip olan Japon lise öğrencisi, deftere adını yazdığı herkesi öldürme gücüne sahip olduğunu fark eder. Anime dünyasına yeni başlayanlar için referans dizilerden birisi olarak kabul eden Death Note, birkaç günde bitirebileceğiniz türden bir dizi.

4- La Casa De Papel

Tür: Gerilim, Suç

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itziar Ituno ve dahası

Açıklama: Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Her bölümü ince ayrıntılar üzerine kurulu olan La Casa De Papel, şu ana dek hayata geçirilmiş en sistematik soygun yapımlarından birisi.

5- Mindhunter

Tür: Gerilim, Suç, Gizem

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv ve dahası

Açıklama: 1970'lerin sonunda iki FBI ajanı, cinayet psikolojisini araştırarak ve tamamıyla gerçek canilerle endişe verici bir yakınlık kurarak suç biliminde yeni ufuklar açar. Başlangıçta ağır bir yapıda ilerleyen Mindhunter, bölümler ilerledikçe açılan türden bir dizi olarak tanımlanabilir.

Netflix Komedi Dizisi Önerileri

The Office

Friends

Brooklyn Nine-Nine

The End Of The F***ing World

Suits

1- The Office

// Video

Tür: Komedi, Durum Komedisi

IMDb Puanı: 8,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer ve dahası

Açıklama: Bu popüler komedide, Dunder Mifflin kâğıt şirketinin saftirik yöneticisi Michael Scott ve birlikte çalıştığı huysuz personelin eğlenceli zaafları anlatılıyor. Ah evet, bunun bir de İngiliz versiyonu bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

2- Friends

Tür: Komedi, Durum Komedisi

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow ve dahası

Açıklama: Bu popüler sitcom 1990'ların Manhattanı'nda iş hayatının, aşkın ve gündelik yaşamın zorluklarıyla uğraşan 20'li yaşlardaki altı arkadaşın komik maceralarını anlatıyor. Ah evet, bunun da How I Met Your Mother versiyonu var ancak o kısa bir süre Netflix'ten kaldırıldı.

3- Brooklyn Nine-Nine

Tür: Komedi, Durum Komedisi, Suç

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Andy Samberg, Andre Braugher, Stephanie Beatriz ve dahası

Açıklama: Zeki ama toy Brooklynli dedektif Jake Peralta, ekibinin başına titiz bir yüzbaşının atanması üzerine kurallara uymayı ve bir takım oyuncusu olmayı öğrenmeye mecbur kalır.

4- The End Of The F***ing World

Tür: Komedi, Gençlik, Drama

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jessica Barden, Alex Lawther, Naomi Ackie ve dahası

Açıklama: Çizgi romandan uyarlanan bu kara komedi dizisinde, yeniyetme bir psikopat ile maceraya aç bir asi, talihsizliklerle dolu bir yolculuğa çıkıyor.

5- Suits

Tür: Komedi, Drama, Adalet

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman ve dahası

Açıklama: Önemli bir avukatı zehir gibi zekâsıyla etkileyen üniversite terk genç, avukatlık ruhsatı olmadığı halde altın gibi bir iş ortaklığı fırsatını on ikiden vurur.

Netflix Korku Dizisi Önerileri

The Walking Dead

Scream

Teen Wolf

The Haunting: Tepedeki Ev

Marianne

1- The Walking Dead

Tür: Korku, Drama

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Andrew Lincoln, Steven Yeun, Norman Reedus ve dahası

Açıklama: Zombi kıyametinin ardından hayatta kalanlar, birlikte verdikleri ölüm kalım mücadelesinde insanlığa karşı duydukları umuda tutunur. Zombi dizisi denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan birisi olan The Walking Dead, korku dizisi severler için biçilmiş kaftan.

2- Scream

Tür: Gizem, Korku, Suç, Gençlik

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: RJ Cyler, Jessica Sula, Giorgia Whigham ve dahası

Açıklama: Bir grup genç, kana susamış bir katil tarafından işlenen cinayetlerin zanlısı, hedefi ve kurbanı olduğunda kasabanın karanlık geçmişine dair anılar su yüzüne çıkar. IMDb puanı 7,1 / 10 olan Scream; korku, gizem, suç ve gençlik kategorilerinde konumlandırılmış durumda.

3- Teen Wolf

Tür: Korku, Drama, Gençlik

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Tyler Posey, Crystal Reed, Dylan O'Brian ve dahası

Açıklama: Liseli genç, bir hayvan tarafından ısırılınca kurt adama dönüşür. Yeni edindiği doğaüstü yetenekler yıldız bir sporcu olmasını sağlasa da hayatı oldukça zorlaşır. Gençler arasında popüler bir dizi olan Teen Wolf, gençlik dizisi kategorisinde de yer ediniyor.

4- The Haunting: Tepedeki Ev

Tür: Korku, Drama, Gizem

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas ve dahası

Açıklama: Ölmek, yok olmak değildir. "The Haunting: Tepedeki Ev"in yaratıcısının imzasını taşıyan bu gotik aşk öyküsü tüyler ürpertici sırlar barındırıyor. IMDb puanı etkileyici bir seviyede yer alan The Haunting: Tepedeki Ev, korku dizisi arayanların göz atması gereken bir dizi olarak öne çıkıyor.

5- Marianne

Tür: Korku, Drama

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Victorie Du Bois, Lucie Bouhenah, Tiphaine Daviot ve dahası

Açıklama: Memleketine geri dönen ünlü bir korku yazarı, rüyalarına musallat olan kötü ruhun gerçek dünyada ortalığı birbirine kattığını keşfeder. Tüyler ürpertici bir yapım olan Marianne, korku dizisi arayanlar için iyi bir seçenek olabilir.

Netflix Yerli Dizi Önerileri

Fi

Atiye

Börü

Kulüp

Hakan Muhafız

1- Fi

Tür: Yerli, Gerilim

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve dahası

Açıklama: Ünlü ve çapkın bir psikiyatr, bir dansçıya duyduğu tehlikeli takıntının peşinden koşarken karanlık geçmişini gizli tutmaya çalışır. Ozan Güven, Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür gibi başarılı oyunculardan oluşan kadro, başarılı bir yapım ortaya çıkarmayı başarmış.

2- Atiye

Tür: Yerli, Gizem

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve dahası

Açıklama: İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır. Şu anda üçüncü sezonu yayında olan dizi, ilk bölümden bu yana izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor.

3- BÖRÜ

Tür: Yerli, Drama, Aksiyon ve Macera

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın ve dahası

Açıklama: Türkiye'nin dört bir yanında tehlikeli görevlere çıkan özel harekât polis birimi üyeleri, hem çatışmada hem evlerinde tehlike ve trajediyle yüzleşir. Yerli aksiyon ve macera dizisi denince akla gelen ilk yapımlardan birisi olan BÖRÜ, Dağ filminin yönetmeni tarafından hayata geçirildi.

4- Kulüp

Tür: Yerli, Drama, Sosyal

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci ve dahası

Açıklama: 1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar.

5- Hakan Muhafız

Tür: Yerli, Fantastik

IMDb Puanı: 6,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve dahası

Açıklama: Günümüz İstanbulu'nda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır. Netflix'in ilk yerli dizi girişimi olan Hakan Muhafız, yurt dışında rağbet gören yerli dizilerimizden birisi olmuştu.

Sizler için hazırlamış olduğumuz bu listenin de sonuna geldik. Peki siz dijital platformlarda hangi dizileri ve filmleri takip ediyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.