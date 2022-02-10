Netflix Dizi Önerileri - Şubat 2022
Sizler için derlediğimiz bu listemizde Netflix Dizi Önerileri (Şubat 2022) ile karşınızdayız. Peki bu ayın en iyi Netflix dizileri neler?
Netflix sürekli olarak güncellenen dizi ve film arşivi ile kullanıcıların favori uygulamalarından birisi olmaya devam ediyor. Şu sıralar izleyecek bir şeyler bulmakta zorlanıyorsanız, sizler için derlediğimiz bu listemizde Netflix Dizi Önerileri (Şubat 2022) ile karşınızdayız. Peki bu ayın en iyi Netflix dizileri neler?
Popüler Netflix Dizi Önerileri
- All of Us Are Dead
- Dark Desire
- In from the Cold
- Disenchantment
- The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window
- Feria: En Karanlık Işık
- Brooklyn Nine-Nine
- İblis Keser
- Archive 81
- Raising Dion
Can sıkıntınızın önüne geçebilmek için yeni bir dizi arıyorsanız ancak ne izlemek istediğinize karar veremediyseniz, farklı türlerden ve hikayelerden oluşan bu listemizde size uygun bir şeyler bulabilirsiniz.
1- All of Us Are Dead
Tür: Drama, Gençlik
IMDb Puanı: 7,7
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun ve dahası
Açıklama: Okudukları lisede bir zombi virüsü salgınının patlak vermesiyle kapana kısılan öğrenciler ya bir çıkış yolu bulacak ya da korkunç bir şekilde enfekte olacak. Eğer zombi salgını temalı dizilerden hoşlanıyorsanız, All of Us Are Dead kesinlikle göz atılması gereken dizilerden birisi.
2- Dark Desire
Tür: Suç, Gizem
IMDb Puanı: 6,5
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Maite Perroni, Erik Hayser, Alejandro Speitzer ve dahası
Açıklama: Evli olan Alma, evden uzakta tutku dolu bir hafta sonu geçirir. Ancak bir trajediyle sonuçlanan bu kaçamak, onun en yakınlarına ilişkin gerçeği sorgulamasına yol açar.
3- In from the Cold
Tür: Bilim Kurgu, Gerilim
IMDb Puanı: 6,2
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Margarita Levieva, Cillian O'Sullivan, Lydia Fleming ve dahası
Açıklama: Eskiden Rus ajanı olduğu açığa çıkan bekar bir anne, sinsi bir düşmana karşı verdiği savaşta eşsiz şekilde değiştirme becerileri sergilerken, bir yandan da kızı ile ilgilenmektedir.
4- Disenchantment
Tür: Fantastik, Komedi
IMDb Puanı: 7,2
Yaş Sınırı: 16+
Oyuncular: Abbi Jacobson, Eric Andre, Nat Faxon ve dahası
Açıklama: Prenseslik görevleri onu çağırsa da o, içki âlemi yapmayı tercih ediyor. Özgür ruhlu Bean, iblis ve elf dostlarıyla ortalığı birbirine katarken kralı çileden çıkarıyor.
5- The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window
Tür: Gizem, Suç, Drama
IMDb Puanı: 6,4
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Kristen Bell, Michael Ealy, Tom Riley ve dahası
Açıklama: Şaraba, haplara ve güvece düşkün, hayal gücü geniş bir kadın olan Anna yakışıklı komşusunu takıntı hâline getirir ve bir cinayete tanık olur. Ama gördükleri gerçek midir?
6- Feria: En Karanlık Işık
Tür: Suç, Gerilim
IMDb Puanı: 5,7
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Carla Campra, Ana Tomeno, Isak Ferriz ve dahası
Açıklama: Ebeveynlerinin ölümle sonuçlanan bir tarikat ritüeline katıldığını öğrenen iki kız kardeş, artık yeni bir gerçeklikle ve doğaüstü durumlarla karşı karşıyadır.
7- Brooklyn Nine-Nine
Tür: Suç, Komedi, Durum Komedisi
IMDb Puanı: 8,4
Yaş Sınırı: 16+
Oyuncular: Andy Samberg, Andre Braugher, Stephanie Beatriz ve dahası
Açıklama: Zeki ama toy Brooklynli dedektif Jake Peralta, ekibinin başına titiz bir yüzbaşının atanması üzerine kurallara uymayı ve bir takım oyuncusu olmayı öğrenmeye mecbur kalır.
8- İblis Keser
Tür: Anime
IMDb Puanı: 8,7
Yaş Sınırı: 16+
Oyuncular: Natsuki Hanae, Akari Kito, Hiro Shimono ve dahası
Açıklama: Bir iblis saldırısında ailesi katledilen ve kız kardeşi lanetlenen Tanjiro, laneti kaldırmanın bir yolunu bulmak ve intikam almak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.
9- Archive 81
Tür: Gizem, Bilim Kurgu, Gerilim
IMDb Puanı: 7,5
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Mamoudou Athie, Dina Shihabi, Matt McGorry ve dahası
Açıklama: Birtakım hasarlı videokasetleri onaran bir arşivci, bunların kayıp yönetmeninin ve şeytani bir tarikatın karıştığı gizemli olayların içine çekilir.
10- Raising Dion
Tür: Aile, Çocuk
IMDb Puanı: 7,2
Yaş Sınırı: 13+
Oyuncular: Alisha Wainwright, Ja'Siah Young, Jazmyn Simon ve dahası
Açıklama: Dul bir anne, oğlunun yeni ortaya çıkan süper güçlerini çevreleyen gizemi çözmek için kolları sıvar ve onun olağanüstü yeteneklerini gizlemeye çalışır.
Netflix Aksiyon Dizisi Önerileri
- The Witcher
- Narcos
- The Last Kingdom
- Vikings
- Snowpiercer
1- The Witcher
Tür: Aksiyon, Fantastik, Drama
IMDb Puanı: 8,2
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan ve dahası
Açıklama: Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor. Çoğumuzun oyun serisi ile tanıdığı ancak aslında kitaplardan uyarlama olan bu dizi, son dönemlerin en başarılı yapımlarından birisi olarak ele alınıyor.
2- Narcos
Tür: Aksiyon, Gerilim, Drama, Suç
IMDb Puanı: 8,8
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Wagner Moura, Pedro Pascal, Boyd Holdbrook ve dahası
Açıklama: Bu gangster dizisinde, Kolombiya'nın şiddet dolu ve güçlü uyuşturucu kartellerinin gerçek hikayesini izleyeceksiniz. Pablo Escobar'ın yükseliş, zirve ve düşüş dönemlerini ele alan dizi, izleyenleri sürüklemeyi başarıyor.
3- The Last Kingdom
Tür: Aksiyon, Dönem
IMDb Puanı: 8,4
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Alexander Dreymon, Emily Cox, David Dawson ve dahası
Açıklama: Büyük Alfred, krallığını İskandinavyalı istilacılara karşı savunurken, Sakson olarak doğup Vikingler tarafından yetiştirilen Uhtred, doğuştan gelen hakkını arar. Dönemsel dizileri seviyor ve orta çağ havasından hoşlanıyorsanız, The Last Kingdom sizin için biçilmiş kaftan olabilir.
4- Vikings
Tür: Aksiyon, Dönem, Politik
IMDb Puanı: 8,5
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Travis Filmmel, Katheryn Winnick, Clive Standen ve dahası
Açıklama: Viking kahramanı Ragnar Lothbrok’un, ileriyi göremeyen, yetersiz bir lidere meydan okuyarak Norse sınırlarını nasıl genişlettiğini seyrettiğimiz gerçekçi bir dram. İsminden de tahmin edebileceğiniz üzere Vikingleri konu edinen dizi, listemizde yer alan bir başka dönemsel aksiyon dizisi olarak öne çıkıyor.
5- Snowpiercer
Tür: Aksiyon, Suç, Bilim Kurgu, Politik
IMDb Puanı: 6,9
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Summer ve dahası
Açıklama: Dünya buzlarla kaplanınca hayatta kalan son insanlar dünyanın çevresini dolaşan dev bir trende yaşar. Ama trendeki hassas dengeyi bozmadan birlikte yaşamak çok zordur. Peki bu insanlardan kaçı, bu zorlu macerada hayatta kalmayı başarabilecek?
Netflix Belgesel Dizisi Önerileri
- Rise of Empires: Ottoman
- Explained
- Roman Empire
- Gezegenimiz
- Neymar: Kusursuz Kaos
1- Rise of Empires: Ottoman
Tür: Belgesel, Askeri Belgesel
IMDb Puanı: 7,9
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Charles Dance, Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün ve dahası
Açıklama: Osmanlı Sultanı II. Mehmet, Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i fethetmek üzere destansı bir sefere çıkar ve tarihin akışını yüzyıllar boyunca değiştirir. İstanbul'un fethini konu edinen bu belgesel, tarihimizle ilgili bazı ince ayrıntıları gözler önüne seriyor.
2- Explained
Tür: Belgesel
IMDb Puanı: 8,0
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: -
Açıklama: Vox'un bu aydınlatıcı dizisi kripto paranın yükselişi, diyetlerin neden başarısız olduğu ve K-popun çılgın dünyası gibi çok çeşitli konuları derinlemesine inceliyor. Merak edilen konulara değinen ve bunlara açıklık getiren Explained, keyifli bir belgesel serisi olarak dikkat çekiyor.
3- Roman Empire
Tür: Belgesel, Tarihi Belgesel
IMDb Puanı: 7,0
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Sean Bean, Aaron Jakubenko, Edwin Wright ve dahası
Açıklama: Belgesel ile şaşaalı bir tarihî efsaneyi şık bir şekilde harmanlayan bu dizi, Komodus, Jül Sezar ve Caligula'nın şiddet dolu saltanatlarını anlatıyor. Eğer tarihi ve askeri belgesellerden hoşlanıyorsanız, Roman Empire dikkate almanız gereken dizilerden birisi diyebiliriz.
4- Gezegenimiz
Tür: Belgesel, Doğa Belgeseli
IMDb Puanı: 7,9
Yaş Sınırı: 7+
Oyuncular: Davia Attenborough
Açıklama: Muazzam bir içeriğe sahip olan bu çarpıcı belgeselde, gezegenimizin doğal güzelliğine şahit olurken iklim değişikliğinin tüm canlıları nasıl etkilediğini göreceksiniz. Doğanın kayda değer güzelliklerine daha yakından göz atmak isterseniz, bu doğa belgeseline göz atmalısınız.
5- Neymar: Kusursuz Kaos
Tür: Belgesel, Biyografik Belgesel
IMDb Puanı: 6,9
Yaş Sınırı: 16+
Oyuncular: Neymar Jr
Açıklama: Dünya çapında sevilse de eleştiri oklarını daima üzerine çeken Neymar, özel hayatının ve muhteşem futbol kariyerinin iyi ve kötü tarafları hakkında konuşuyor. Futbol tutkunları, Neymar'ın hayatını bu belgeselle daha yakından keşfetme fırsatına sahip oluyor.
Netflix Bilim Kurgu Dizisi Önerileri
- Lucifer
- Stranger Things
- Rick and Morty
- The Witcher
- Dark
1- Lucifer
Tür: Bilim Kurgu, Suç, Fantastik
IMDb Puanı: 8,1
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro ve dahası
Açıklama: Cehennemin Efendisi olmaktan bıkan şeytan, Los Angeles'a yerleşir, bir gece kulübü açar ve bir cinayet dedektifiyle ilişki kurar. Bu noktada bilim kurgu ile suç temalarını birleştiren dizilerden hoşlanan takipçilerimiz, Lucifer için oldukça olumlu bir bakış açısına sahip olacaktır.
2- Stranger Things
Tür: Bilim Kurgu, Gençlik, Korku
IMDb Puanı: 8,7
Yaş Sınırı: 16+
Oyuncular: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard ve dahası
Açıklama: Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar. İlk sezondan bu yana oldukça ses getiren Netflix dizilerinden birisi olan Stranger Things, korku yapıları ile gerilimi doruklara taşıyor.
3- Rick and Morty
Tür: Bilim Kurgu, Komedi, Durum Komedisi
IMDb Puanı: 9,2
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: -
Açıklama: Parlak zekalı fakat alkolik bilim adamı Rick, başka dünyalara ve alternatif boyutlara çılgın kaçamaklar yaparken huysuz torunu Morty'i de zorla yanında götürür. Her ne kadar animasyon gibi gözüküyor olsa da, Rick and Morty sunduğu içerikle yetişkinlere hitap ediyor.
4- The Witcher
Tür: Aksiyon, Fantastik, Drama, Bilim Kurgu
IMDb Puanı: 8,2
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan ve dahası
Açıklama: Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor. Çoğumuzun oyun serisi ile tanıdığı ancak aslında kitaplardan uyarlama olan bu dizi, son dönemlerin en başarılı yapımlarından birisi olarak ele alınıyor.
5- Dark
Tür: Bilim Kurgu, Gizem, Suç
IMDb Puanı: 8,8
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel ve dahası
Açıklama: Bir çocuğun kaybolması, dört aileyi hummalı bir cevap arayışına iter. Bu arayışları, üç nesli kapsayan akıl almaz bir gizemi ortaya çıkarmalarına neden olur. Beyinleri eriten türden bir dizi olan Dark'ı anlayabilmek için her ayrıntıya odaklandığınızdan emin olun.
Netflix Drama Dizisi Önerileri
- Peaky Blinders
- Sherlock
- You
- The Queen's Gambit
- Lupin
1- Peaky Blinders
Tür: Suç, Drama
IMDb Puanı: 8,8
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory ve dahası
Açıklama: 1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.
2- Sherlock
Tür: Gizem, Suç, Drama
IMDb Puanı: 9,1
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs ve dahası
Açıklama: Sir Arthur Conan Doyle'un sevilen gizemli hikayelerinin bu güncel versiyonunda, sıra dışı dedektif ipuçlarına ulaşmak için modern Londra sokaklarını arşınlıyor. Sherlock Holmes'un macerasına Benedict Cumberbatch ile ortak olmaya ne dersiniz?
3- You
Tür: Drama, Gerilim
IMDb Puanı: 7,7
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail ve dahası
Açıklama: Tehlikeli bir cazibeye sahip, ileri derecede obsesif genç bir adam, takıntı hâline getirdiği kişilerin yaşamlarına girmek için sınırları zorlar.
4- The Queen's Gambit
Tür: Drama
IMDb Puanı: 7,7
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Marielle Heller ve dahası
Açıklama: 1950'lerde bir yetimhanede, küçük bir kız müthiş bir satranç yeteneği sergiler. Ancak yıldızlığa uzanan umulmadık yolculuğunda bağımlılıkla mücadele etmek zorunda kalır. Peki genç büyükusta bu yolda bağımlılıklara karşı göğüs gerebilecek mi?
5- Lupin
Tür: Gizem, Suç, Drama
IMDb Puanı: 7,5
Yaş Sınırı: 16+
Oyuncular: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme ve dahası
Açıklama: Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar. Omar Sy tarafından canlandırılan karakterimiz, profesyonel hırsızlık macerasını izleyicilerle buluşturuyor.
Netflix Gerilim Dizisi Önerileri
- Breaking Bad
- Blacklist
- Death Note
- La Casa De Papel
- Mindhunter
1- Breaking Bad
Tür: Gerilim, Suç, Drama
IMDb Puanı: 9,4
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn ve dahası
Açıklama: Kanserden öleceğini öğrenen bir kimya öğretmeni, ailesinin geleceğini garanti altına almak için metamfetamin üretip satmak üzere eski bir öğrencisiyle kafa kafaya verir. Bu yolda karşılaştığı tehlikeler ise planlarının sık sık değişmesine neden olur.
2- Blacklist
Tür: Gerilim, Suç, Drama
IMDb Puanı: 8,0
Yaş Sınırı: 16+
Oyuncular: James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff ve dahası
Açıklama: FBI'ın arananlar listesindeki kaçak, diğer kötüleri yakalamaları için FBI'a yardım teklifinde bulunur; tek şartı çaylak profil uzmanı Elizabeth Keen'in ortağı olmasıdır. Suç temalı gerilim dizilerinden birisi olan Blacklist, izleyicileri içine çekmeyi başaran bir yapım olarak öne çıkıyor.
3- Death Note
Tür: Gerilim, Suç, Anime
IMDb Puanı: 9,0
Yaş Sınırı: 16+
Oyuncular: -
Açıklama: Gizemli bir deftere sahip olan Japon lise öğrencisi, deftere adını yazdığı herkesi öldürme gücüne sahip olduğunu fark eder. Anime dünyasına yeni başlayanlar için referans dizilerden birisi olarak kabul eden Death Note, birkaç günde bitirebileceğiniz türden bir dizi.
4- La Casa De Papel
Tür: Gerilim, Suç
IMDb Puanı: 8,2
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itziar Ituno ve dahası
Açıklama: Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Her bölümü ince ayrıntılar üzerine kurulu olan La Casa De Papel, şu ana dek hayata geçirilmiş en sistematik soygun yapımlarından birisi.
5- Mindhunter
Tür: Gerilim, Suç, Gizem
IMDb Puanı: 8,6
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv ve dahası
Açıklama: 1970'lerin sonunda iki FBI ajanı, cinayet psikolojisini araştırarak ve tamamıyla gerçek canilerle endişe verici bir yakınlık kurarak suç biliminde yeni ufuklar açar. Başlangıçta ağır bir yapıda ilerleyen Mindhunter, bölümler ilerledikçe açılan türden bir dizi olarak tanımlanabilir.
Netflix Komedi Dizisi Önerileri
- The Office
- Friends
- Brooklyn Nine-Nine
- The End Of The F***ing World
- Suits
1- The Office
// Video
Tür: Komedi, Durum Komedisi
IMDb Puanı: 8,9
Yaş Sınırı: 13+
Oyuncular: Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer ve dahası
Açıklama: Bu popüler komedide, Dunder Mifflin kâğıt şirketinin saftirik yöneticisi Michael Scott ve birlikte çalıştığı huysuz personelin eğlenceli zaafları anlatılıyor. Ah evet, bunun bir de İngiliz versiyonu bulunduğunu hatırlatmak isteriz.
2- Friends
Tür: Komedi, Durum Komedisi
IMDb Puanı: 8,8
Yaş Sınırı: 13+
Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow ve dahası
Açıklama: Bu popüler sitcom 1990'ların Manhattanı'nda iş hayatının, aşkın ve gündelik yaşamın zorluklarıyla uğraşan 20'li yaşlardaki altı arkadaşın komik maceralarını anlatıyor. Ah evet, bunun da How I Met Your Mother versiyonu var ancak o kısa bir süre Netflix'ten kaldırıldı.
3- Brooklyn Nine-Nine
Tür: Komedi, Durum Komedisi, Suç
IMDb Puanı: 8,4
Yaş Sınırı: 16+
Oyuncular: Andy Samberg, Andre Braugher, Stephanie Beatriz ve dahası
Açıklama: Zeki ama toy Brooklynli dedektif Jake Peralta, ekibinin başına titiz bir yüzbaşının atanması üzerine kurallara uymayı ve bir takım oyuncusu olmayı öğrenmeye mecbur kalır.
4- The End Of The F***ing World
Tür: Komedi, Gençlik, Drama
IMDb Puanı: 8,1
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Jessica Barden, Alex Lawther, Naomi Ackie ve dahası
Açıklama: Çizgi romandan uyarlanan bu kara komedi dizisinde, yeniyetme bir psikopat ile maceraya aç bir asi, talihsizliklerle dolu bir yolculuğa çıkıyor.
5- Suits
Tür: Komedi, Drama, Adalet
IMDb Puanı: 8,4
Yaş Sınırı: 16+
Oyuncular: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman ve dahası
Açıklama: Önemli bir avukatı zehir gibi zekâsıyla etkileyen üniversite terk genç, avukatlık ruhsatı olmadığı halde altın gibi bir iş ortaklığı fırsatını on ikiden vurur.
Netflix Korku Dizisi Önerileri
- The Walking Dead
- Scream
- Teen Wolf
- The Haunting: Tepedeki Ev
- Marianne
1- The Walking Dead
Tür: Korku, Drama
IMDb Puanı: 8,1
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Andrew Lincoln, Steven Yeun, Norman Reedus ve dahası
Açıklama: Zombi kıyametinin ardından hayatta kalanlar, birlikte verdikleri ölüm kalım mücadelesinde insanlığa karşı duydukları umuda tutunur. Zombi dizisi denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan birisi olan The Walking Dead, korku dizisi severler için biçilmiş kaftan.
2- Scream
Tür: Gizem, Korku, Suç, Gençlik
IMDb Puanı: 7,1
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: RJ Cyler, Jessica Sula, Giorgia Whigham ve dahası
Açıklama: Bir grup genç, kana susamış bir katil tarafından işlenen cinayetlerin zanlısı, hedefi ve kurbanı olduğunda kasabanın karanlık geçmişine dair anılar su yüzüne çıkar. IMDb puanı 7,1 / 10 olan Scream; korku, gizem, suç ve gençlik kategorilerinde konumlandırılmış durumda.
3- Teen Wolf
Tür: Korku, Drama, Gençlik
IMDb Puanı: 7,6
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Tyler Posey, Crystal Reed, Dylan O'Brian ve dahası
Açıklama: Liseli genç, bir hayvan tarafından ısırılınca kurt adama dönüşür. Yeni edindiği doğaüstü yetenekler yıldız bir sporcu olmasını sağlasa da hayatı oldukça zorlaşır. Gençler arasında popüler bir dizi olan Teen Wolf, gençlik dizisi kategorisinde de yer ediniyor.
4- The Haunting: Tepedeki Ev
Tür: Korku, Drama, Gizem
IMDb Puanı: 8,6
Yaş Sınırı: 16+
Oyuncular: Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas ve dahası
Açıklama: Ölmek, yok olmak değildir. "The Haunting: Tepedeki Ev"in yaratıcısının imzasını taşıyan bu gotik aşk öyküsü tüyler ürpertici sırlar barındırıyor. IMDb puanı etkileyici bir seviyede yer alan The Haunting: Tepedeki Ev, korku dizisi arayanların göz atması gereken bir dizi olarak öne çıkıyor.
5- Marianne
Tür: Korku, Drama
IMDb Puanı: 7,4
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Victorie Du Bois, Lucie Bouhenah, Tiphaine Daviot ve dahası
Açıklama: Memleketine geri dönen ünlü bir korku yazarı, rüyalarına musallat olan kötü ruhun gerçek dünyada ortalığı birbirine kattığını keşfeder. Tüyler ürpertici bir yapım olan Marianne, korku dizisi arayanlar için iyi bir seçenek olabilir.
Netflix Yerli Dizi Önerileri
- Fi
- Atiye
- Börü
- Kulüp
- Hakan Muhafız
1- Fi
Tür: Yerli, Gerilim
IMDb Puanı: 7,8
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve dahası
Açıklama: Ünlü ve çapkın bir psikiyatr, bir dansçıya duyduğu tehlikeli takıntının peşinden koşarken karanlık geçmişini gizli tutmaya çalışır. Ozan Güven, Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür gibi başarılı oyunculardan oluşan kadro, başarılı bir yapım ortaya çıkarmayı başarmış.
2- Atiye
Tür: Yerli, Gizem
IMDb Puanı: 7,1
Yaş Sınırı: 16+
Oyuncular: Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve dahası
Açıklama: İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır. Şu anda üçüncü sezonu yayında olan dizi, ilk bölümden bu yana izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor.
3- BÖRÜ
Tür: Yerli, Drama, Aksiyon ve Macera
IMDb Puanı: 8,2
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın ve dahası
Açıklama: Türkiye'nin dört bir yanında tehlikeli görevlere çıkan özel harekât polis birimi üyeleri, hem çatışmada hem evlerinde tehlike ve trajediyle yüzleşir. Yerli aksiyon ve macera dizisi denince akla gelen ilk yapımlardan birisi olan BÖRÜ, Dağ filminin yönetmeni tarafından hayata geçirildi.
4- Kulüp
Tür: Yerli, Drama, Sosyal
IMDb Puanı: 7,9
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci ve dahası
Açıklama: 1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar.
5- Hakan Muhafız
Tür: Yerli, Fantastik
IMDb Puanı: 6,6
Yaş Sınırı: 18+
Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve dahası
Açıklama: Günümüz İstanbulu'nda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır. Netflix'in ilk yerli dizi girişimi olan Hakan Muhafız, yurt dışında rağbet gören yerli dizilerimizden birisi olmuştu.
Sizler için hazırlamış olduğumuz bu listenin de sonuna geldik. Peki siz dijital platformlarda hangi dizileri ve filmleri takip ediyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
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