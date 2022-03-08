Netflix
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 110,476
- DOSYA BOYUTU 31.00 MB
- Üretici Netflix, Inc.
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Netflix, tek bir üyelikle yüzlerce film ve popüler diziyi dilediğiniz cihazdan HD ve 4K kalitede izleyebileceğiniz bir platform.
Netflix, tek bir abonelik satın alarak hem mobil, masaüstü cihazlarınızdan, hem televizyonunuzdan, hem de oyun konsolunuzdan HD/Ultra HD kalitede yüzlerce film ve popüler dizileri izleyebileceğiniz bir platform ve Türkiye’ye özel hazırlanmış resmi uygulaması bulunuyor. Birbirinden farklı dizileri ve filmleri bünyesinde bulunduran başarılı platform günümüzde milyonlarca kullanıcıya ve binlerce farklı dizi ve filme ev sahipliği yapıyor. Oldukça uygun bir fiyat etiketi karşılığında kullanıcılarına hizmet vermeye devam eden başarılı platform her geçen gün kitlesini de artırmayı ihmal etmiyor. Her geçen gün Netflix bünyesine dahil olan dizi ve film sayısı da artıyor.
Her yaş grubuna özel içerik sunan popüler film ve dizi izleme servisi Netflix’in Türkiye kullanıcılarına sunduğu içerik sayısı da oldukça fazla lakin birçok film ve dizide Türkçe altyazılı izleme opsiyonu bulunmamakla birlikte Türkçe dublaj filme rastlamak mümkün değil. Tabii ki zamanla bu içerikler de eklenecektir. İçerik demişken hangi üyeliği seçerseniz seçin izleme sınırınız bulunmuyor. Netflix’in sunduğu tüm içeriği dilediğiniz zaman, dilediğiniz sıklıkta, dilediğiniz cihazdan izleme şansına sahipsiniz. En güzeli de bir cihazda yarım bıraktığınız filmi, başka bir cihazda izlemeye devam etmek istediğinizde film bıraktığınız yerden başlıyor.
İzlenen içeriğe göre önerilerde bulunarak o gün ne izleyeceğinize karar veremediğinizde arama yapmaktan kurtaran Netflix’de üç üyelik seçeneğiniz bulunuyor ve kredi kartı/Paypal hesabınızla üye olup 1 ay boyunca dilediğiniz vakit üyelikten ayırabiliyorsunuz. Bu süre zarfında kredi kartınızdan çekilmemekle birlikte Netflix’in tüm içeriğinden ücretsiz yararlanabiliyorsunuz.
Netflix Üyelik Ücreti Ne Kadar? Güncel 2022 Fiyatları
Netflix üyelik ücreti, 2022 itibarıyla ne kadar oldu? Dünyanın en çok kullanılan dijital yayın platformlarından biri olan Netflix fiyatı için geçen günlerde yeni bir karar alarak abonelik ücretlerinde değişikliğe gitmişti.
Netflix Tarihi
Netflix, film-dizi yapımcılığı ve internet üzerinden dağıtımını yapan bir platform olarak, son yılların en karlı girişimlerinden bir tanesi olmayı başarmıştı. Fakat şirket buralara gelene kadar birçok farklı yoldan geçen Netflix, ilk olarak DVD kiralama şirketi olarak kurulmuştu. Çeşitli noktalara dükkanlar açan ve DVD kiralayan Netflix, 2007 yılında internet üzerine taşınmıştı.
2010 yılında Kanada'ya taşınarak girişimi büyüten Netflix, yakaladığı başarıyı her sene katlayarak, 2016 yılında 190'dan fazla ülkeye erişmişti.
Netflix için ilk büyük katlama House of Cards ile birlikte olmuştu. 2013 itibarıyla sadece kendisine özel içerikler üretmeye başlayan Netflix, House of Cards'ın yakaladığı inanılmaz başarının ardından milyonlarca kullanıcı kazanmıştı.
2019 itibarıyla dünya çapında 139 milyon, Türkiye'de ise 100 bine yakın abonesi olan Netflix, her sene hizmetlerini geliştirerek sürdürmeye devam ediyor.
Netflix
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 12,826
- Üretici Netflix, Inc.
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Netflix, binlerce dizi ve filmi istenilen cihazdan yüksek kalitede izleme seçeneği sunan bir servis.
Netflix, popüler film ve dizileri izleyebileceğiniz abonelik modelli bir servis ve webin yanı sıra mobilden de izleme seçeneği sunuyor. Türkiye’de de hizmet vermeye başlayan servisde şu anda sadece yurt dışında oynayan dizilerin bölümlerine ve altyazısız filmlere erişilebiliyor ancak yakın zamanda Türkçe dil desteğinin gelecek ve filmlere altyazı opsiyonu eklenecektir diye düşünüyorum.
Aylık belli bir ücret karşılığında yararlanabileceğiniz serviste binlerce dizi ve filme ulaşabiliyorsunuz. İçerikleri dilediğiniz sıklıkta, dilediğiniz zaman izleme şansına sahipsiniz. En güzeli de bir cihazınızda izlemeye başladığınız film/diziye diğer cihazınızdan kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. İzlediğiniz içerikleri oylamanız durumunda Netflix’den önerilerin de sunulduğunu atlamıyım.
Not: Netflix, aylık ücret ödeyerek faydalanabileceğiniz bir servis. HD ve Ultra HD izleme seçeneği sunmayan ve aynı anda sadece tek cihazdan izleme sınırı getiren giriş paketinin fiyatı 15.99 TL. İçerikleri HD ve Ultra HD kalitede, aynı anda hem telefon, hem tablet, hem de televizyonunuzda izlemek isterseniz 39.99 TL olarak fiyatlandırılmış Premium paketi satın almanız gerekiyor.
Netflix
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,462
- DOSYA BOYUTU 73.70 MB
- Üretici Netflix, Inc.
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Netflix, binlerce film ve diziyi yüksek kalitede tüm cihazlarınızdan izleyebileceğiniz bir servis.
Netflix, bildiğiniz üzere en yeni filmleri ve en çok izlenen dizleri bünyesinde barındıran abonelik modelli bir servis ve içerikleri tüm platformlardan izleme seçeneği sunuyor. Hafta sonları veya iş/okul sonrası dizi ve film izlemeden edemiyorsanız iPhone/iPad'inizde kullanabileceğiniz bu uygulama vazgeçilmeziniz olacak.
Dizi ve film tutkunlarının en çok takip ettiği servislerden Netflix’in mobil uygulaması oldukça kaliteli. Binlerce film ve diziye kolaylıkla ulaşmak, dizilerin istenilen sezon ve bölümlerini bulmak, istenilen kalitede istenilen cihazdan üstelik aynı anda farklı cihazlardan izlemek mümkün.
Tabii ki böylesine zengin bir içeriğe ücretsiz ulaşma şansınız yok. Bu noktada karşınıza üç seçenek çıkıyor. İçerikleri tek bir cihazdan izlemek istiyor ve internet bağlantınız yeterince hızlı olmadığından HD/UltraHD kalitesinde izleme şansınız yoksa tercih edebileceğiniz giriş paketi 15.99 TL, kalite benim için önemli ve HD gerekirse UltraHD kalitede izlemek istiyorum diyorsanız, aynı anda hem telefondan hem tabletten hem de televizyondan izleme düşüncesinde iseniz en üst paket olan premium’a yönelmeniz gerekiyor. Onun da fiyatı 39.99 TL. Fiyatların bu denli yüksek olması Netflix’in Euro cinsinden hesaplamasına bağlı. Spotify, Apple Music gibi yurt dışında da Türkiye’de de aynı fiyat uygulanırsa çok daha cazip olacaktır.
Netflix
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 675
- DOSYA BOYUTU 2.00 MB
- Üretici Netflix, Inc.
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Netflix, en yeni filmleri ve popüler dizileri tek bir üyelikle tüm cihazlardan izleme seçeneği sunan bir platform.
Netflix, dünya genelinde en çok izlenen dizi ve en yeni filmleri tek bir üyelik satın alarak tüm cihazlarınızdan izleyebileceğiniz bir platform ve Windows Phone platformunda da resmi uygulaması karşımıza çıkıyor.
Netflix Türkiye’ye henüz yeni açıldığından arayüzün Türkçe olmamasını, Türkçe altyazılı izleme opsiyonu sunan film ve dizilerin azlığını hoş görebiliriz. Ülke bazlı içerik sunan Netflix’de her kategoride her yaşta kullanıcıya özel filmler bulunuyor. Platformu benzerlerinden ayıran önemli noktalardan birisi de tüm cihazlarda var olması. Standart veya Premium bir üyelik satın aldığınız vakit ister bilgisayarınızdan, ister mobil cihazlarınızdan, ister akıllı televizyonunuzdan, isterseniz de oyun konsolunuzdan Netflix’in üyeliğiniz kapsamında sunduğu tüm içeriklere erişebiliyorsunuz. Daha da güzeli bir cihazınızda yarım bıraktığınız filme diğer cihazınızda kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.
Abonelik modelli çalışan Netflix’in Windows platformuna çıkardığı uygulaması evrensel nitelik taşıyor. Yani telefonunuza indirdiğiniz vakit aynı zamanda bilgisayarınıza da indirmiş oluyorsunuz. Üç farklı üyelik seçeneğiniz bulunuyor ve 1 ay boyunca Netflix’in tüm içeriğinden ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Dilediğiniz zaman üyelikten ayrılma şansına sahipsiniz.