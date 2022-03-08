Netflix, tek bir üyelikle yüzlerce film ve popüler diziyi dilediğiniz cihazdan HD ve 4K kalitede izleyebileceğiniz bir platform.

Erkan Calp - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Netflix, tek bir abonelik satın alarak hem mobil, masaüstü cihazlarınızdan, hem televizyonunuzdan, hem de oyun konsolunuzdan HD/Ultra HD kalitede yüzlerce film ve popüler dizileri izleyebileceğiniz bir platform ve Türkiye’ye özel hazırlanmış resmi uygulaması bulunuyor. Birbirinden farklı dizileri ve filmleri bünyesinde bulunduran başarılı platform günümüzde milyonlarca kullanıcıya ve binlerce farklı dizi ve filme ev sahipliği yapıyor. Oldukça uygun bir fiyat etiketi karşılığında kullanıcılarına hizmet vermeye devam eden başarılı platform her geçen gün kitlesini de artırmayı ihmal etmiyor. Her geçen gün Netflix bünyesine dahil olan dizi ve film sayısı da artıyor.

Her yaş grubuna özel içerik sunan popüler film ve dizi izleme servisi Netflix’in Türkiye kullanıcılarına sunduğu içerik sayısı da oldukça fazla lakin birçok film ve dizide Türkçe altyazılı izleme opsiyonu bulunmamakla birlikte Türkçe dublaj filme rastlamak mümkün değil. Tabii ki zamanla bu içerikler de eklenecektir. İçerik demişken hangi üyeliği seçerseniz seçin izleme sınırınız bulunmuyor. Netflix’in sunduğu tüm içeriği dilediğiniz zaman, dilediğiniz sıklıkta, dilediğiniz cihazdan izleme şansına sahipsiniz. En güzeli de bir cihazda yarım bıraktığınız filmi, başka bir cihazda izlemeye devam etmek istediğinizde film bıraktığınız yerden başlıyor.

İzlenen içeriğe göre önerilerde bulunarak o gün ne izleyeceğinize karar veremediğinizde arama yapmaktan kurtaran Netflix’de üç üyelik seçeneğiniz bulunuyor ve kredi kartı/Paypal hesabınızla üye olup 1 ay boyunca dilediğiniz vakit üyelikten ayırabiliyorsunuz. Bu süre zarfında kredi kartınızdan çekilmemekle birlikte Netflix’in tüm içeriğinden ücretsiz yararlanabiliyorsunuz.

Netflix Tarihi

Netflix, film-dizi yapımcılığı ve internet üzerinden dağıtımını yapan bir platform olarak, son yılların en karlı girişimlerinden bir tanesi olmayı başarmıştı. Fakat şirket buralara gelene kadar birçok farklı yoldan geçen Netflix, ilk olarak DVD kiralama şirketi olarak kurulmuştu. Çeşitli noktalara dükkanlar açan ve DVD kiralayan Netflix, 2007 yılında internet üzerine taşınmıştı.

2010 yılında Kanada'ya taşınarak girişimi büyüten Netflix, yakaladığı başarıyı her sene katlayarak, 2016 yılında 190'dan fazla ülkeye erişmişti.

Netflix için ilk büyük katlama House of Cards ile birlikte olmuştu. 2013 itibarıyla sadece kendisine özel içerikler üretmeye başlayan Netflix, House of Cards'ın yakaladığı inanılmaz başarının ardından milyonlarca kullanıcı kazanmıştı.

2019 itibarıyla dünya çapında 139 milyon, Türkiye'de ise 100 bine yakın abonesi olan Netflix, her sene hizmetlerini geliştirerek sürdürmeye devam ediyor.

Netflix Dizi Önerileri

Netflix Film Önerileri