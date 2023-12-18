Heyecanlandıran Gelişme: Netflix'e Squid Game Oyunu Geliyor!
Netflix bu kez Squid Game oyunu ile gündeme geldi. Şu an geliştirilmekte olan oyunda diğer oyuncular ile rekabet edilebilecek. İşte ayrıntılar!
Squid Game dizisinin ve Squid Game: The Challenge Son yarışmasının elde ettiği başarı sonrasında heyecanlandıran bir duyuru yapıldı. Son zamanlarda oyunlar ile sık sık gündeme gelen dijital yayın hizmeti Netflix, yayımladığı blog yazısında Squid Game oyunu duyurdu.
Hwang Dong-hyuk'un yazıp yönettiği Squid Game dizisi ilk olarak 2021 yılının eylül ayında yayımlandı ve kısa süre içerisinde tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe ulaştı. Yeni sezonu merak içerisinde beklenirken hayranları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
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Yaşanan gelişme sonucunda Squid Game evreninde geçen bir oyunun duyurusu yapıldı. Netflix, yaptığı duyuruda popüler dizide yer alan mini oyunlarda diğer oyuncular ile rekabet edilebileceği belirtildi. Bu, oyunun çevrim içi tabanlı olacağını gösteriyor.
Oyunun hangi stüdyo tarafından geliştirilmekte olduğu da henüz bilinmiyor. Netflix, yaptığı oyun duyurusunda Squid Game evreninde geçen oyunun hangi tarihte piyasaya sürüleceğini açıklamadı ancak 2024 yılında Netflix Games kütüphanesine eklenecek yapımlara dair bir video yayımladı.
Netflix'in resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan 1 dakika 40 saniye uzunluğundaki videoda Sonic Mania Plus, Hades, Monument Valley, Game Dev Tycoon ve daha pek çok yapım yer aldı.
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