Steam Kış İndirimleri Başladı: Büyük Fırsatı Kaçırmayın!

Oyunculara oldukça büyük fırsatlar sunan Steam Kış İndirimleri başladı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu indirime girdi. Valve tarafından başlatılan kampanya ile beraber indirime giren video oyunlarına dair detaylar haberimizde.

Steam Kış İndirimleri Neler Sunuyor?

FIFA 22 - 167,99 TL

New World - 133,12 TL

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 35,60 TL

The Elder Scrolls Online - 29,70 TL

Forza Horizon 5 - 269,10 TL

Red Dead Redemption 2 - 149,50 TL

Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition - 144,50 TL

Dark Souls III - 44,75 TL

Mount & Blade II: Bnanerlord - 119,99 TL

Jurassic World Evolution 2 - 64,40 TL

Deathloop - 149,50 TL

A Total War Saga: TROY - 224,25 TL

Frostpunk - 15 TL

Satisfactory - 35 TL

Days Gone - 167,40 TL

Insurgency: Sandstorm - 42,50 TL

Surviving Mars - 12,50 TL

Car Mechanic Simulator 2021 - 36 TL

Project Zomboid - 16,08 TL

Euro Truck Simulator 2 - 9,75 TL

Friday the 13th: The Game - 6,25 TL

Hunt: Showdown - 54,50 TL

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Valve, oyuncuları sevindirecek yeni bir kampanya başlattı. Şirket tarafından başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. Kampanya, 5 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

Hazelight tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanan It Takes Two'nun fiyatı yüzde 50 oranında indirime girerek 279,99 TL'den 139,99 TL'ye düştü. Bulmaca ögesine sahip olan eğlenceli yapım, The Game Awards 2021'de yılın oyunu seçilmişti.

Yüzde 50 oranında indirime giren Cyberpunk 2077'nin fiyatı 249 TL'den 124,50 TL'ye düştü. CD Project RED tarafından geliştirilen ve yayımlanan rol yapma oyunu, açık dünya temasına sahip. Rust isimli hayatta kalma oyunu ise yüzde 33 oranında indirime girerek 208 TL'den 139,36 TL'ye düştü.

Steam Kış İndirimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok sayıda oyunun indirime girmesini sağlayan kampanya ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.