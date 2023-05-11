Netflix Türkiye'de Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu!

Netflix, her hafta olduğu gibi bu hafta da Türkiye ve globaldeki popüler dizileri açıkladı. Netflix kullanıcılarının da anlık olarak takip edildiği ilk 10'da haftalık sıralama belli oldu. 1-7 Mayıs tarihlerinde Netflix'in en çok izlenen yapımlarında ilk sırayı Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Terzi aldı.

Netflix'in paylaştığı veriler doğrultusunda geçen hafta izleyici ile buluşan dizi, oyuncu kadrosu ve konusu ile Türkiye dışında da yoğun ilgi gördü. Çok gecikmeden 2. sezonunun da geleceği haberi çıkan Terzi'nin yeni sezon fragmanı da paylaşıldı.

Türkiye haricinde dünya genelindeki popüler dizi sıralaması da açıklandı. O listede de Queen Charlotte: A Bridgerton Story ilk sıraya yerleşiyor.

Netflix Türkiye En Çok İzlenen Dizileri (1-7 Mayıs)

The Tailor - Terzi (1. sezon) Queen Charlotte: A Bridgerton Story (Seri) Sweet Tooth (2. sezon) Cennete Hoş Geldiniz (2. sezon) Ateşböceği Yolu (1. sezon) The Nurse (Seri) The Night Agent (1. sezon) Ateşböceği Yolu (2.sezon) The Diplomat (1. sezon) Cennete Hoş Geldiniz (1. sezon)

Netflix Globalde En Çok İzlenen Diziler (1-7 Mayıs)