Netflix Türkiye'de Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu!
Netflix, hem Türkiye hem de dünyada 1-7 Mayıs tarihleri arasında en çok izlenen ve popüler olan dizileri açıkladı. İşte tam liste!
Netflix, her hafta olduğu gibi bu hafta da Türkiye ve globaldeki popüler dizileri açıkladı. Netflix kullanıcılarının da anlık olarak takip edildiği ilk 10'da haftalık sıralama belli oldu. 1-7 Mayıs tarihlerinde Netflix'in en çok izlenen yapımlarında ilk sırayı Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Terzi aldı.
Netflix'in paylaştığı veriler doğrultusunda geçen hafta izleyici ile buluşan dizi, oyuncu kadrosu ve konusu ile Türkiye dışında da yoğun ilgi gördü. Çok gecikmeden 2. sezonunun da geleceği haberi çıkan Terzi'nin yeni sezon fragmanı da paylaşıldı.
Türkiye haricinde dünya genelindeki popüler dizi sıralaması da açıklandı. O listede de Queen Charlotte: A Bridgerton Story ilk sıraya yerleşiyor.
Netflix Türkiye En Çok İzlenen Dizileri (1-7 Mayıs)
- The Tailor - Terzi (1. sezon)
- Queen Charlotte: A Bridgerton Story (Seri)
- Sweet Tooth (2. sezon)
- Cennete Hoş Geldiniz (2. sezon)
- Ateşböceği Yolu (1. sezon)
- The Nurse (Seri)
- The Night Agent (1. sezon)
- Ateşböceği Yolu (2.sezon)
- The Diplomat (1. sezon)
- Cennete Hoş Geldiniz (1. sezon)
Netflix Film Önerileri - Mayıs 2023
En iyi Netflix filmleri ve dizileri ile kullanıcıların gözdesi olan Netflix, film önerileri isteyen izleyicilerine uygulama ya da web sitesi içinde yardımcı olacak bir algoritması sunuyor.
Netflix Globalde En Çok İzlenen Diziler (1-7 Mayıs)
- Queen Charlotte: A Bridgerton Story
- Ateşböceği Yolu (her iki sezonu)
- The Diplomat
- The Night Agent
- Sweet Tooth
- Workin' Moms
- BEEF
- Şirinler
Netflix Dizi Önerileri - Mayıs 2023
Netflix dizi önerileri söz konusu olduğunda size yeterince yardımcı olamıyor mu? Dijital yayın platformunun dizi önerme algoritmasına rağmen Netflix'te hangi dizi izlenmeli 2023 yılında gibi sorularınız varsa tam olarak sizin için hazırladığımız listemize göz atmak isteyebilirsiniz.
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